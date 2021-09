RiMS Racing: Switch-Version nun auch erhältlich

Nach dem Start auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC veröffentlichten NACON und RaceWard Studio nun auch die RiMS Racing Switch-Version. Fans von Videospielen, Motorrädern und Mechanik können ab sofort ihre Hobbies überall genießen – zu Hause wie auch unterwegs.

Mit hoher Detailtreue und Realismus hat RaceWard acht der schnellsten Motorräder der Welt in seinen Titel integriert, die im Rahmen des innovativen Gameplays gewartet und aufgerüstet werden müssen, was mechanische Präzision mit dem puren Nervenkitzel des Fahrens verbindet. Um sich den Sieg zu sichern, können Fans ihr Motorrad komplett zerlegen und jedes Element austauschen. So entwickeln sie im Umgang mit über 500 offiziellen Komponenten im Laufe der Zeit das bestmögliche Setup: Reifen, Scheiben, Bremssättel, Beläge, Aufhängung, Federn, Luftfilter, Auspuffanlagen, Brems- und Kupplungszylinder, Bremsflüssigkeiten, Motoröle, Steuergeräte, Verkleidungen und vieles mehr.

RiMS Racing verspricht ein vollständiges Eintauchen in eine Welt des Wettbewerbs, in der jeder Sieg von den eigenen Fahrkünsten wie auch der Maschine abhängt, die man fährt.