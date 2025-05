Rift Riff (PC/Mac/Linux) – günstiges Tower-Defense für Neulinge

Ein neues Tower-Defense-Spiel gefällig? Mit Rift Riff könnt ihr euch ein einsteigerfreundliches Game des Genres holen. Lest mehr!

Über Rift Riff

Die Anfänge lesen sich so wie ein typischer Isekai-Anime: Ihr seid eine ungeschickte Figur, die in ein Wurmloch und somit in eine neue Welt stürzt. Dort gehört ihr aber zu den Mächtigeren, könnt einen Extraktor herstellen und damit Verteidigungstürme kaufen. Klar soweit? Das ist Rift Riff, ein Tower-Defense-Spiel, das sich Thronefall, Cataclismo, Emberward, Defender’s Quest 2 und Konsorten im wiederauflebenden Tower-Defense-Genre anschließt. Eins der Dinge, die das Spiel so besonders machen, ist, dass dies, wie die Steam-Seite es ausdrückt, ein „bemerkenswert verzeihendes“ Spiel ist. Wir können einen Turm für seinen vollen Wert zurückerstatten, zu Beginn jeder Welle erhalten Sie alle gefallenen Türme zurück, und wenn wir sterben, dann erscheinen wir zu Beginn dieser Welle, anstatt das gesamte Level neu zu wiederholen. Weiters beginnen wir erneut mit allen Türmen, die wir in dieser Stage gebaut haben.

So können wir unser Layout wiederverwenden oder auch verkaufen und umgestalten, anstatt es von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Wir können auch Blumen für Bonussaft sammeln. Es ist einfach wirklich angenehm zu spielen. Die Musik ist entzückend, und so ist die Art und Weise, wie eure Heldenfigur in und aus Portalen stolpert. Der Mitschöpfer von Rift Riff ist Adriaan de Jongh, der zuvor an dem ebenso entzückenden Hidden Folks gearbeitet hat – einem Wimmelbildspiel, das genremäßig nicht unterschiedlicher sein könnte, aber der Stil ist einfach unverkennbar. Der engste Cousin im Tower-Defense-Genre ist wahrscheinlich Thronefall, und bequemerweise könnt ihr die beiden Spiele in einem Steam-Bundle miteinander kaufen, um euren Wunsch nach Lo-Fi Tower Defense zu befriedigen. Oder ihr könnt Rift Riff einfach auf seiner eigenen Steam-Seite finden, wo es für etwa 6 Euro zum Verkauf steht.