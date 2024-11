Rift of the NecroDancer (PC) erscheint im Februar 2025

Das Rhythmusspiel Rift of the NecroDancer wird am 5. Februar 2025 über Steam für PC veröffentlicht, dann folgt eine Switch-Version!

Über Rift of the NecroDancer

Diese folgt zu einem späteren Zeitpunkt, das gaben Brace Yourself Games und Tic Toc Games bekannt. Aber warum müssen wir noch warten? Zwei Monate gibt sich das Team noch, unter anderem wegen diesen Themenbereichen: