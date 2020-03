Riesen-Action: Good Goliath kommt für PSVR, Oculus und Vive

Good Goliath, ein Arcade-Action-Titel, in dem ihr einen Riesen spielt, kommt Ende März zu uns. Knocktwice Games hat mehr Infos und einen Trailer für uns!

Über Good Goliath

Als Goliath spielt ihr einen Riesen, der sich mit Horden an heranstürmenden Gegnern konfrontiert sieht. Ihr müsst also eine Welle nach der anderen abwehren, und eure Feinde sind um einiges kleiner als ihr selbst! In einer schön gestalteten Fantasy-Welt findet ihr euch also auf Schiffen, zu Lande und auch in Festungen wieder. Es kommt schon mal vor, dass ihr Gegenstände, Gegner oder sogar Haifische durch die Gegend werft – alles, was mit eurer Riesengröße machbar ist, könnt ihr in Good Goliath auch tun. Das Gameplay selbst sieht sehr actionreich aus, ihr müsst eure Hände ganz schön bewegen, anscheinend lassen sich sogar Kanonenkugeln im Flug von euch fangen.

Damit nicht genug, es soll sogar Bossgegner geben, die größer sind als ihr selbst. Egal, wem ihr gegenüber steht, euren Fäusten kann man stets vertrauen. So dürft ihr Soldaten und Bauern in die Hände nehmen und eure Fäuste schmecken lassen, aber auch Fässer auf eure Feinde werfen. Knocktwice Games verlautbart, dass Good Goliath trotz der comichaften Gewalt für die ganze Familie gedacht ist. Nicht nur das, auch stundenlanges Gameplay wird versprochen – ob das nicht repetitiv wird? Wir werden es abwarten müssen, denn am 31. März 2020 erscheint das Spiel für PSVR, Oculus und HTC Vive. Fürs Erste gibt es bloß die offizielle Website sowie einen Trailer an dieser Stelle: