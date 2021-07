Riders Republic kommt später, und zwar am 28. Oktober 2021

Fans von Riders Republic müssen ein wenig länger warten: Erst Ende Oktober 2021 wird der Titel erscheinen. Lest hier mehr!

Über Riders Republic

Das Spiel wird ein Outdoor-Multiplayer-Sport-Spielplatz werden (wie wir berichteten). Im Grunde könnt ihr ein Best of aus den folgenden Spielen erwarten: The Crew 2, Steep, Forza Horizon 4 und auch ein bisschen Assassin’s Creed. So wie in The Crew 2 und Forza Horizon 4 habt ihr eine völlig offene Map zu erkunden, und an jeder Ecke erwarten euch andere Events. Steep hat euch damals mit Wintersport gegen andere SpielerInnen begeistert? Gut, denn Riders Republic wird euch genau das selbe Erlebnis bieten.

Zu guter Letzt gibt es auch noch Landmarks, also schöne Orientierungspunkte, zu finden. Sie ermöglichen es, ein Stück der Karte aufzudecken (hey, Assassin’s Creed) und euch eine kleine Pause zu verschaffen. Das Erlebnis findet in amerikanischen Nationalparks wie dem Bryce Canyon oder dem Yosemite Valley statt. Es gibt Big Boss-Events, Rennen, Trick-Events, Proximity Flying-Bewerbe, verschiedene Karrierewege, auch Sponsoren gilt es anzulocken und zufriedenzustellen.

Kommt leider später!

Publisher Ubisoft und Entwickler Ubisoft Annecy haben Riders Republic von seinem zuvor geplanten Veröffentlichungsdatum am 2. September auf den 28. Oktober verschoben. Es wird für PlayStation 5, Xbox Serie, PlayStation 4, Xbox One, PC über den Epic Games Store, den Ubisoft Store und Uplay, Stadia und Amazon Luna erhältlich sein. Hier ist die vollständige Nachricht von Ubisoft über die Verzögerung:

Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle in unserer bevorstehenden Beta die Republik besucht! Dies wird das erste Mal sein, dass ihr auf diesem massiven Multiplayer-Spielplatz spielt, und wir freuen uns darauf, eure Meinung zu hören. Um sicherzustellen, dass wir das beste Spiel für alle Spieler:innen liefern können, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unser Veröffentlichungsdatum vom 2. September auf den 28. Oktober zu verschieben. Dies gibt uns mehr Zeit, das Erlebnis zu optimieren und euch eine weitere Chance zu geben, vor dem Start einzusteigen und Feedback zu geben.