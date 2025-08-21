Ride the Wind: HUAWEI launcht neue Generation von Wearables, Smartphones und Tablets

Unter dem Motto „Ride the Wind“ lädt HUAWEI am 19. September 2025 zum globalen Launch-Event nach Paris. Im Fokus stehen dabei neue Produktinnovationen aus den Bereichen Wearables, Smartphones und Tablets – entwickelt für Nutzer:innen, die Stilbewusstsein mit technologischem Anspruch vereinen wollen. Herzstück des Events: die neue HUAWEI WATCH GT 6 Series, die leistungsstarke Gesundheitsfunktionen mit moderner Sporttechnologie verbindet.

Mehr als nur ein Gadget: HUAWEI Wearables auf Wachstumskurs

Mit über 200 Millionen ausgelieferten Geräten seit 2015 und einem Wachstum von 42,4 % im ersten Quartal 2025 gehören HUAWEIs Wearables zu den erfolgreichsten Produkten im globalen Technikmarkt¹. Laut aktuellen IDC-Daten sichert sich HUAWEI damit die Spitzenposition – noch vor Apple und deutlich vor Samsung, das im Ranking zurückfiel. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf die konsequente Weiterentwicklung im Bereich Sport- und Gesundheitstechnologie zurückzuführen. Die Marke setzt gezielt auf Tools, die Menschen beim aktiven Lebensstil unterstützen – egal ob Freizeitathlet:innen oder Outdoor-Enthusiast:innen.

GT-Serie neu gedacht: Sport, Stil und Ausdauer in Perfektion

Die HUAWEI WATCH GT 6 Series ist der neueste Meilenstein einer Produktreihe, die seit Jahren für Ausdauer, Funktionalität und Design steht. Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit, ein noch präziseres Sunflower Positioning System für exaktes GPS-Tracking und eine Vielzahl an Features für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten machen die neue Generation zur perfekten Begleiterin für alle, die mehr aus ihren Trainings herausholen wollen.

Neben klassischen Metriken wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Trainingsintensität überzeugt die Smartwatch durch ihr elegantes Design – entwickelt für Sportler:innen, die auch im Alltag auf Performance setzen.

Ab 19. September 2025 vorbestellbar

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Series wird direkt nach dem Launch-Event zur Vorbestellung freigegeben. Gleichzeitig dürfen sich Technikbegeisterte auf neue Smartphones und Tablets freuen, die auf dem Event ebenfalls erstmals vorgestellt werden.