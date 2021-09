Richard O’Brien’s Rocky Horror Show Wien Tour-Stopp auf Februar 2022 verschoben

Alle guten Dinge sind drei und so musste Richard O’Brien’s Rocky Horror Show noch ein weiteres Mal verschoben werden – der Rocky Horror Show Wien Tour-Stopp ist nun für Februar 2022 vorgesehen. Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die analogen Ersatztermine ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Trash, Sex und Rock’n’Roll: der schrägste Trip der Musical-Geschichte

So euphorisch von seinem Publikum gefeiert und miterlebt wie die Rocky Horror Show wird kein anderes Musical der Theatergeschichte. Gleiches gilt für The Rocky Horror Picture Show, seine legendäre Verfilmung, die vor 45 Jahren in die Kinos kam. Sobald die witzige, schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht auf gute Sitten in die Geschichte ein und macht einfach mit. Unsere Eindrücke der Show vom letzten Wien-Tournee-Stopp findet ihr hier.

Richard O’Brien’s Rocky Horror Show Termine

Gastspiel in Wien 2022

Ursprünglicher Termin: 13.01. – 31.01.2021

Alter Verschiebungstermin: 23.11. – 05.12.2021

Neuer Termin: 15.02. – 27.02.2022

Spielstätte

Wien, Museumsquartier

Vorstellungen:

Di – Fr 19.30 Uhr

Sa 15.00 Uhr + 19.30 Uhr

So 14.00 Uhr + 18.00 Uhr

Mo spielfrei