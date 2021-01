Returnal Combat-Trailer zum PS5-Exklusivtitel

Wir haben den brandneuen Returnal Combat-Trailer für euch. Bei uns erhaltet ihr außerdem alle wichtigen Informationen zur neuen Playstation-IP auf einen Blick.

Aktuell könnte man den Start der Playstation 5 noch als sehr holprigen beschreiben. Noch lange nicht jeder, der auch gerne eine Next-Gen-Kosnole von Sony bei sich zu Hause gesehen hätte, konnte bislang eine in Händen halten. Produktions- sowie Lieferengpässe führen dazu, dass wohl erst im zweiten Halbjahr 2021 auch wirklich jeder willige Käufer auf seine Kosten kommen wird.

Bis dahin muss jedoch auch das Lineup der Playstation 5 noch ordentlich zulegen. Einen guten Anfang dafür macht das am 19. März erscheinende Returnal (wir berichteten) von Entwickler Housemarque. Was euch in diesem Roguelike-Shooter aus der Third-Person-Perspektive in Sachen Gameplay erwartet, erfahrt ihr im folgenden Trailer.