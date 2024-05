Return to Monkey Island Merchandise ab jetzt verfügbar

Devolver Digital und Laced freuen sich darüber, in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games eine prall gefüllte Schatztruhe mit Return to Monkey Island-Kleidung, Accessoires und anderen Leckereien zu öffnen – die allesamt ab heute erhältlich sind!

Bock auf Shirts? Da wird geholfen! Es gibt verzauberten Zwirn des bösen Geisterpiraten LeChuck, vom redegewandten Schiffsverkäufer Sam T. Stanman, dem allmächtigen dämonischen Totenkopf Murray und vom Big Whoop Amusement Park.

Will jemand eine Strandparty mit dem Thema Return to Monkey Island veranstalten? Auch da findet sich die perfekte Lösung! Zur Auswahl stehen ein Strandtuch mit dem fischigen Emblem der CHUMs oder ein eiskaltes Getränk, serviert in einem der geschmackvoll gestalteten Trinkgläser. Hier geht noch mehr! Es gibt Mousepads, Schreibtischunterlagen, Aufkleber und sogar Socken mit und von dem geliebten Helden Guybrush Threepwood.

Um diese wertvolle Beute zu ergattern, besucht man einfach returntomonkeyisland.com.