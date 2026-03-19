Retro-Action im Anmarsch: Dark Scrolls bringt Chaos und Charme

Die kreativen Köpfe von Doinksoft, die ihr vielleicht schon durch Titel wie Gato Roboto oder Gunbrella kennt, haben ihr neuestes Projekt angekündigt: Dark Scrolls. Der Titel versteht sich als pixelperfekter Dungeon-Crawler, der klassisches Shoot-’em-up-Chaos mit den motivierenden Elementen eines Roguelikes kreuzt. Erscheinen soll das Ganze noch in diesem Jahr für PC und Nintendo Switch.

In Dark Scrolls dürft ihr euch auf eine herrlich abgedrehte Gruppe von Held:innen freuen. Ob ihr als bulliger Berserker die Axt schwingt oder als saxophonspielende Ratte eure Gegner:innen aus dem Konzept bringt – insgesamt stehen neun spielbare Charakter:innen zur Auswahl. Jede dieser Figuren bringt eigene Fähigkeiten, Nebenaufgaben und anpassbare Schmuckstücke mit, mit denen ihr nach Herzenslust experimentieren könnt.

Gemeinsam durch das prozedurale Chaos

Das Spielprinzip setzt auf scharfe Reflexe. Ihr bewegt euch durch prozedural generierte Levels, die aus handgefertigten Räumen bestehen, und müsst euch gegen Horden von Feinden und tödliche Fallen behaupten. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr euch der Herausforderung allein stellt oder gemeinsam mit Freund:innen im Koop-Modus loszieht. Dank lokaler und Online-Unterstützung dürft ihr euch gegenseitig wiederbeleben und taktisch abstimmen, um die gnadenlosen Bosse in die Knie zu zwingen.

Zwischen den Kämpfen könnt ihr in „Bruce & Goose’s Shoppe“ vorbeischauen. Dort dürft ihr eure gesammelten Münzen gegen neue Perks, verheerende Angriffe und besondere Verbündete eintauschen. Geschickt kombiniert, entfesselt ihr so eine Zerstörungskraft, die an die großen Arcade-Legenden erinnert. Cullen Dwyer von Doinksoft merkt mit einem Augenzwinkern an, dass der Begriff „Roguelike“ heutzutage zwar inflationär gebraucht wird, Dark Scrolls aber genau das bietet, was Fans fordernder Action suchen: Charme, Geheimnisse und ein authentisches Old-School-Gefühl bei modernster Steuerung.