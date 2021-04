Restaurant to Another World Season 2 angekündigt!

Fans von kulinarischen Animes wird bei dieser Meldung bestimmt das Wasser im Mund zusammenlaufen – auf dem offiziellen Twitter-Account wurde vor wenigen Stunden die Restaurant to Another World Season 2 offiziell angekündigt!

Diese Ankündigung ist eine absolute Überraschung – erschien doch die erste Staffel bereits 2017 auf Crunchyroll. Ebenfalls eine Überraschung ist der Studio-Wechsel: während Staffel 1 noch bei Silver Link entstand, zeichnet nun Studio OLM für die zweite Staffel verantwortlich.

Doch worum geht’s in der Serie?

In einer Ecke im Untergrund des Einkaufsviertels versteckt sich ein besonderer Ort: Hinter der mit einer Katze verzierten Tür zaubert das “Westliche Restaurant Nekoya” seit nunmehr 70 Jahren seine Köstlichkeiten für Geschäftsmänner, die unter der Woche eine Pause benötigen. Doch am Samstag werden hier Gäste einer anderen Natur bedient: An diesem Tag finden sich die Bewohner einer Parallelwelt ein, welche den exotischen Charme dieses “Restaurants in einer anderen Welt” genießen möchten. (Quelle: Crunchyroll)

Weitere Informationen zur Serie findet ihr auch auf der offiziellen Webseite.