Resident Evil RE:VERSE Open Beta startet am 8.4.2021

Gute Nachrichten für alle, die auf den Multiplayer-Titel Resident Evil RE:VERSE warten – Capcom verkündete nun auf der offiziellen Spielwebseite, dass die Resident Evil RE:VERSE Open Beta in wenigen Wochen starten wird. Genauer gesagt wird die Beta am 8. April (8 Uhr MEZ) geöffnet. Ab dann könnt ihr bis zum 11. April (8.00 Uhr MEZ) in Europa erste Hands-on-Erfahrungen auf der PlayStation 4, dem PC sowie der Xbox One sammeln.

Damit ihr dann zum Start nicht erst mit dem Download starten und ewig warten müsst, könnt ihr den Download bereits ab 6. April um 2.00 Uhr (MEZ) starten. Voraussetzung ist lediglich, dass ihr eine Capcom-ID mit den zuvor genannten Systemen verbunden habt.