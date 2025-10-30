Resident Evil Reqiuem bekommt Mega-Start Ende Februar 2026

Resident Evil Requiem bekommt einen maßgeschneiderten Nintendo Switch 2 Pro Controller, amiibo-Unterstützung und kommt zu Fortnite.

Zu Resident Evil Reqiuem

Während einer neuen Videopräsentation mit dem Titel Road to Requiem gab Capcom bekannt, dass das Spiel jetzt vorbestellt werden kann, zusammen mit einer Reihe von Vorbestellungsboni und Sonderausgaben. Die Resident Evil Requiem Deluxe Edition enthält das Standardspiel, 5 Kostüme, darunter eines, bei dem Grace sich als Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village verkleidet, Waffen-Skins, Bildschirmfilter, In-Game-Boni und mehr. Die Standardversion von Resident Evil Requiem kostet 69,99 Euro, während die Deluxe Edition 79,99 Euro kostet.

Für Anfang 2026 wurde auch ein Resident Evil Requiem Showcase angekündigt, das einen tieferen Einblick in das Spiel bietet. Es wurde noch kein konkretes Datum bekannt gegeben. Der Nintendo Switch 2 Controller wird zum Release ab 27. Februar (PC, PS5, Xbox, Switch 2) erhältlich sein. Das zugehörige amiibo, auf dem Grace Ashcroft zu sehen sein wird, wird im Sommer veröffentlicht. Es wurde auch hier kein konkretes Datum bekannt gegeben. Alle, die das Game via Epic Games Store kaufen, erhalten „Fortnite-Gegenstände wie das Grace-Outfit“.