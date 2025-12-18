Resident Evil (Game Boy Color): So sieht es aus

Eine fast vollständige Version des abgesagten Game Boy Color-Ports von Resident Evil wurde erhalten und online geteilt.

Resident Evil auf dem Game Boy Color

1999 wurde dem Londoner Studio HotGen die einschüchternde Aufgabe übertragen, das PS1- und Saturn-Spiel auf Nintendos Handheld zu portieren und ein 32-Bit-Konsolenspiel, das auf zwei CDs kam, irgendwie in ein 8-Bit-Handheld-Spiel auf einem 2-MB-Kassette zu verwandeln. Obwohl es unmöglich schien, schaffte HotGen es, Resident Evil für den Game Boy Color umzumünzen, und das Spiel stand kurz vor der Fertigstellung, als es Mitte 2000 eingestellt wurde. Work-in-progress-Versionen des „unmöglichen“ Game Boy Color-Ports von Resident Evil machen die Runde online, seit Prototyp-ROMs im Jahr 2011 geteilt wurden, aber selbst die „vollständigste“ davon war in einem so unvollendeten Zustand, dass man das Ende nicht erreichen konnten. Jetzt hat Games That Weren’t einen Build des Spiels in seinem vollständigsten Zustand bewahrt und geteilt – genommen zu dem Zeitpunkt, an dem es abgebrochen wurde – und es wird angenommen, dass diese Version endlich von Anfang bis Ende spielbar sein könnte.

Der stellvertretende Programmierer Pete Frith, der den neuen Build zur Verfügung gestellt hat, glaubt, dass diese neu geteilte Version zu etwa 98 % vollständig ist, da er sich an viel Kommunikation zwischen dem Entwicklungsteam und den QA-Testern erinnert, bevor sie abgesagt wurde, was bedeutet, dass das Projekt fast abgeschlossen war. Wie Frith sich erinnert, wurde dem Team von HotGen mitgeteilt, dass das Spiel abgesagt wurde, weil der „ursprüngliche Schöpfer von Resident Evil“ nicht glaubte, dass der Game Boy Color des Spiels würdig war, und befahl, es abzusagen. Es ist nicht bekannt, ob sich dies auf den Regisseur des Spiels, Shinji Mikami, oder den Produzenten Tokuro Fujiwara bezieht. Der Game Boy Color hat damals übrigens ein offizielles Resident Evil-Spiel bekommen, aber es wurde speziell für das Handheld entwickelt. Resident Evil Gaiden wurde von M4 entwickelt und ließ Leon einen Ozeankreuzer erkunden. Das Spiel wurde aus der Perspektive gespielt, mit Ego-Schießabschnitten.