Gute Nachrichten von für die Fans von Leon S. Kennedy – Capcom gab in der ausgestrahlten Capcom Spotlight bekannt, dass eine kostenlose Resident Evil 4 Demo ab sofort verfügbar ist. Die Chainsaw Demo gewährt euch einen ersten Blick in die Rückkehr Leons in das mysteriöse europäische Dorf. Zu sehen im Spotlight abt Minute 33:30 – viel Spaß damit!