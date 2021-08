Reminiscence Kinokritik: Wenn Erinnerungen niemals sterben

In den ersten Sekunden des Trailer hatte ich sofort Assoziationen zu Inception. Doch beim genaueren Hinsehen und Verarbeiten des Trailers kommt recht schnell heraus, dass die Komplexität und Vielschichtigkeit hier eine andere ist. Dennoch bleibt Reminiscence bis zum Schluss spannend und weißt auch den ein oder anderen interessanten Twist auf Lager, ohne dabei für einen “Oh mein Gott”-Moment wie zum Beispiel bei Die üblichen Verdächtigen oder Identity zu sorgen. Während Hugh Jackman eine gute Leistung abruft, so muss ich gestehen, übertrifft Rebecca Ferguson meine Erwartungen – sie spielt ihre Rolle ausgezeichnet. Apropos gute Leistung: Die trifft für mich auch auf Lisa Joy zu, die sich nach Westworld nun an einem Film versuchte. Für ihr Erstlingswerk ist das Ergebnis gut, aber nicht herausragend. Leider sind manche Dinge zu vorhersehbar und andere für die Geschichte leider nur Eye-Candys. So startet der Film mit einem Flug auf ein überschwemmtes Miami, in dem man sich – je nach Bezirk – mit dem Auto oder einem Boot fortbewegt. Und auch, wenn es wichtig ist, zu zeigen, dass Geld mit Macht assoziiert werden kann, so unnötig ist diese Erscheinungsbild der Welt für den Verlauf des Films.

Ich hätte mir noch mehr Mut von Joy gewünscht, sodass sie sich bei der Abzweigung in Richtung Film Noir oder Hollywood-Kitsch konsequent für ersteres entschieden hätte. Der Plot und die Schauspieler:innen hätten es her gegeben. Hier bleibt Joy zu brav und so erleben wir mit Reminiscence einen Film, der wohl für eine breitere Zielgruppe ansprechend ist und gut unterhält, aber dafür vermutlich so schnell wieder in Vergessenheit gerät, wie die Erinnerung, wo man denn den Haustürschlüssel hingelegt hat oder was man am Vortag zum Abendessen hatte. Dennoch serviert uns hier Warner eine willkommene Abwechslung zum aktuellen Kinoprogramm, das mit Superheldenfilmen und Remakes gespickt ist.