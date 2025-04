Rematch: 5v5-Fußballerlebnis à la Rocket League kommt im Juni

Sloclap, bekannt für Kampfsportspiele wie Absolver und Sifu, überrascht mit Rematch, das wie Rocket League für Action sorgt.

Über Rematch

Rematch ist kein gewöhnliches Fußballspiel, denn es folgt einem frischen Konzept: Anders als bei EA FC (früher FIFA) steuert ihr nicht ein ganzes Team, sondern nur einen einzelnen Spieler in einer Third-Person-Perspektive auf dem SPielfeld. Diese Art bietet ein völlig neues Spielgefühl, das mehr an Action-Spiele oder Third-Person-Shooter erinnert als an traditionelle Fußballsimulationen. Die Steuerung folgt einem Konzept: Ihr zielt mit dem rechten Stick und schießt mit dem rechten Trigger, ähnlich wie beim Abfeuern einer Waffe in Shootern. Das Spiel ist in einer High-Tech-Zukunft angesiedelt, etwa 40 Jahre entfernt, in der AR-Technologie die „Käfige“, in denen wir spielen, in verschiedenste Umgebungen verwandeln kann – von klassischen Stadien bis zu exotischen Schauplätzen wie Regenwäldern, Unterwasserlandschaften oder sogar dem Weltraum. Auch das erinnert an Rocket League, und das meine ich aber im positivsten Sinne. Um das Spieltempo hoch zu halten, wurden einige Fußballregeln vereinfacht. Es gibt kein Abseits und keine Fouls. Da der Ball von den Wänden des Käfigs abprallt, entfallen auch Einwürfe und Eckbälle. Die Matches dauern sechs Minuten, können aber bei Gleichstand in eine spannende Verlängerung mit Golden-Goal-Regel gehen.

Obwohl jeder Spieler individuell agiert, liegt der Fokus auf Teamarbeit. Das Spiel belohnt erfolgreiche Pässe mit Punkten, und am Ende wird der MVP des Teams bestimmt. Die Spieler wechseln nach jedem Tor die Positionen, sodass jeder verschiedene Rollen ausprobieren kann – selbst die Torhüterposition ist attraktiv gestaltet mit besonderen Fähigkeiten wie unbegrenzten Sprint-Boosts. Das Ballbesitzspiel ist bewusst anspruchsvoll gestaltet: Es gibt keine direkte Passtaste, sondern wir müssen den Ball präzise schießen und die Mitspieler müssen sich richtig positionieren, um ihn zu empfangen. Dies fördert das Teamspiel und verhindert, dass einzelne Spieler dominieren. Rematch wird am 19. Juni 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S (vielleicht auch Nintendo Switch 2?) erscheinen. Interessierte können das Spiel bereits vorher testen, da eine offene Beta vom 18. bis 19. April stattfinden wird – die offizielle Website lässt euch dafür anmelden. Der kreative Ansatz und die intensive Spielerfahrung machen das Game zu einer interessanten Alternative zu etablierten Fußballspielen machen. Was haltet ihr davon? Seht einen Trailer zum Spiel gleich hier: