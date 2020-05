Remake Story of Seasons: Friends of Mineral Town ab sofort vorbestellbar

Marvelous Europe Limited gab nun bekannt, dass Story of Seasons: Friends of Mineral Town ab sofort digital im Nintendo eShop sowie physisch bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden kann. Das Spiel erscheint am 10. Juli 2020 für Nintendo Switch und ist ein komplettes Remake des gleichnamigen Game Boy Advance-Klassikers Friends of Mineral Town.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town Vorbestellerbonus

Wer im Nintendo eShop vorbestellt, erhält das Kuhkostüm-Outfit als digitalen Bonus. KäuferInnen der physischen Version hingegen dürfen sich auf einen exklusiven Satz an Stickern von verschiedenen Charakteren aus dem Spiel freuen. Das Sticker-Set wird allen physischen Versionen des Spiels beiliegen, unabhängig vom Händler, bei dem das Spiel erworben wird. Wer das Spiel physisch vorbestellen möchte, findet auf der offiziellen STORY OF SEASONS-Webseite eine Übersicht über die teilnehmenden Händler.

Das Kuhkostüm-Outfit, das Vorbesteller der digitalen Version erhalten, wird zur Veröffentlichung des Spiels am 10. Juli 2020 käuflich auch separat im Nintendo eShop erhältlich sein.