Rekordstarts für Nintendo und seine Switch 2-Verkäufe: Uns geht es gut, danke!

Nintendo Switch 2 verkaufte sich in den ersten sieben Wochen mehr als 6 Millionen Mal. Und es kommen viele Spiele!

Der Erfolg der Switch 2

Das Unternehmen veröffentlichte am Freitag seine neuesten Finanzergebnisse, die die drei Monate zum 30. Juni abdecken und die ersten sind, die Switch 2-Verkäufe enthalten. Das große Startspiel von Switch 2, Mario Kart World, verkaufte sich im ersten Monat mit 5,63 Millionen Exemplaren fast so viele Exemplare wie die Konsole. Die Switch 2 verkaufte sich im Juni 5,82 Millionen Mal und insgesamt 8,67 Millionen Spiele. Obwohl es sich um einen Starttitel handelt und durch seine Benutzerbasis eingeschränkt ist, ist Mario Kart World der zweitgrößte Start der Serie gleich hinter Mario Kart Wii. Mario Kart World war als Teil von Hardware-Bundles erhältlich, aber Nintendos Zahlen deuten darauf hin, dass eine Reihe von Spielern die eigenständige Switch 2-Konsole kaufte und Mario Kart World separat kaufte (warum auch immer?!), was die Gesamtbindungsrate des Spiels auf 96,7 % erhöht.

Die Switch 2-Verkaufszahlen stellen einen Konsolenstartrekord dar. Im Vergleich dazu lieferte die PlayStation 5 in den ersten vier Verkaufswochen 3,4 Millionen Einheiten und in den ersten sieben Wochen 4,5 Millionen Einheiten, obwohl die Konsole von Sony unter erheblichen Lagerengpässen litt. Während des ersten Quartals sagte Nintendo, dass es zusätzliche 0,98 Millionen Original-Nintendo Switch-Konsolen verkauft hat, was das System auf 153,1 Millionen, ganz knapp hinter seinem meistverkauften System aller Zeiten, Nintendo DS (154 Millionen), brachte. Trotz des massiven Starts von Switch 2 sagte Nintendo, dass es keine Änderungen an seiner Finanzprognose für dieses Geschäftsjahr gab, die bis März 2026 15 Millionen Verkäufe vorsieht. Das macht es Nintendo relativ einfach, dieses Ziel zu erreichen, denn das Weihnachtsgeschäft steht noch bevor. Und noch kommende Games gibt es zuhauf!

Nintendo Switch 2

Drag x Drive – 14. August 2025

– 14. August 2025 Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt – 28. August 2025

– 28. August 2025 Pokémon Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 16. Oktober 2025

– 16. Oktober 2025 Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – Winter

– Winter Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 2025

– 2025 Kirby Air Riders – 2025

– 2025 Splatoon Raiders – noch offen

– noch offen Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo Switch-Version) – 2026

– 2026 Rhythm Heaven Groove (Nintendo Switch-Version) – 2026

– 2026 Pokémon Champions (Nintendo Switch-Version) – 2026

Nintendo Switch