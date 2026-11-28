Wir fahren die nächsten zwei Wochen durch und um Österreich um ausgewählten Kinder-/Familienhotels einen Besuch abzustatten und wir nehmen euch mit auf unser Abenteuer. Unser erster Stopp führt uns ins steirische Ennstal – mit im Gepäck sind zwei neugierige Kinder, die Vorfreude auf echte Bergluft und der erste Check im Höflehner Naturresort.

Zwischen gelebter Alpin-Architektur und der Neueröffnung im Dezember

Hoch über dem Ennstal zeigt das Höflehner Naturresort in Haus im Ennstal, wie konsequent sich alpine Bodenständigkeit und zeitgemäßer Urlaubskomfort verbinden lassen. Gäste erwartet hier keine aufgesetzte Kulisse, sondern ein Refugium auf 1.117 Metern Seehöhe, in dem Naturkulinarik, weitläufige Wasser- und Saunawelten sowie direkte Wege in die Schladminger Bergwelt ineinandergreifen. Gleichzeitig steht das Haus kurz vor dem nächsten großen Schritt: Ab Mitte Dezember, konkret ab dem 18. Dezember 2026, eröffnet eine eigene Familienwelt mit Familienwasserwelt, Kidsclub, Action-Arena und neuen Familiensuiten, während das bestehende Premium Alpin Spa noch klarer als ruhiger Rückzugsort für Erwachsene ab 16 Jahren gedacht ist. Wer vorab tiefer eintauchen möchte, findet alle Fakten in unserer Newsmeldung zum neuen Kapitel im Höflehner Naturresort.

Von Wien hinauf an den Hang: Wenn der Name sofort Sinn ergibt

Die Anreise von Wien ins Ennstal lief wie am Schnürchen, doch das eigentliche Durchatmen beginnt in dem Moment, in dem wir den letzten Anstieg hinauf zum Resort meistern. Kaum ausgestiegen, kippt die lange Autofahrt bei unseren Kleinen schlagartig in pure Aufregung und strahlende Gesichter. Hier oben merkt man sofort, warum der Name Höflehner Naturresort wie die Faust aufs Auge passt: Unbehandeltes Holz, rauer Stein sowie warme Loden- und Wollakzente ziehen sich wie ein roter Faden durch das Haus, während draußen die steile Bergflanke und das gegenüberliegende Dachsteinmassiv die Bühne übernehmen. Es riecht nach Wald, kühler Höhenluft und echtem Handwerk – ein Empfang, der einen augenblicklich aus dem Wiener Alltag herauszieht.

Unser Basislager: Die Sky Chalet Suite Ennstal

Bezogen haben wir die Sky Chalet Suite Ennstal, die auf rund 55 Quadratmetern genau jene Mischung aus Geborgenheit, Platz für alle Familienmitglieder und Weitblick liefert, die man sich nach einer Anreise wünscht. Naturbelassenes Zirben- und Altholz trifft hier auf warme Naturstoffe, ein separates Kinderzimmer, ein Bad mit Dusche und Doppelwaschbecken, ein getrenntes WC sowie zwei Balkone beziehungsweise Loggien mit freier Sicht auf das Ennstal und die umliegenden Gipfel. Für Genießer:innen und kleine Abenteurer:innen gleichermaßen bietet der Grundriss Luft zum Ankommen, doch für unsere Kleinen gab es ohnehin nur ein Thema: die kuschelige Deckenkoje, die binnen Sekunden zum persönlichen Schlafquartier erklärt wurde. Wir Eltern wiederum feiern das große Dachfenster über dem Bett, das der Suite ihren Namen gibt – beim Blick hinauf in die Dunkelheit hat man tatsächlich das Gefühl, direkt unter dem offenen Nachthimmel einzuschlafen.