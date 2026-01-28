Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar 2026

Devolver Digital und Nerial haben mit CD Projekt RED Reigns: The Witcher für PC und Mac sowie iOS und Android angekündigt. Das Game wird am 25. Februar erscheinen.

Mehr zu Reigns: The Witcher

Spielt euch ins Abenteuer als Geralt durch die Balladen von Dandelion in Reigns: The Witcher, der neuesten Mutation der Smash-Hit-Swipe ‚em up Reigns-Serie von Nerial und Devolver Digital. Der Clou? Diese spielt sich in der gnadenlosen, dunklen Fantasy-Welt der preisgekrönten The Witcher-Serie von CD Projekt RED ab. Als Geralt von Rivia, seines Zeichens Hexer und legendärer Monstertöter, navigiert ihr durch das moralische Labyrinth und kämpft ums Überleben durch die teils ausufernden Balladen des Barden. Werdet ihr Monster jagen, die Einheimischen verärgern oder ein heißes Bad nehmen? Komponiert durch euer Entscheidungen und deren Konsequenzen ein inspirierendes Epos, um vielleicht eines Tages Unsterblichkeit zu beanspruchen.

Die Arbeit eines Hexers ist nie erledigt: Die gefährlichen oder erniedrigenden Aufgaben, die uns von den farbenfrohen Bewohnern der Welt gegeben werden, können selten für bare Münze genommen werden. Dandelions Balladen lenken unsere Geschichte in dramatische und eigenartige Richtungen, durch Tausende von Handlungsstränge-Kombinationen. Bekannte Gesichter wie Yen, Triss und Vesemir leisten uns Gesellschaft durch unvergessliche Abenteuer, die vom Barden nacherzählt werden. Ausgefeilte Erzählungen von Geralts größten Hits dienen dazu, Rätsel zu lösen und neue Taten und Charaktere freizuschalten. Je besser der Barde wird, umso epischer die Handlungen, und wer weiß, vielleicht werden die Balladen dadurch zu Legenden?