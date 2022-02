Redmi Note 11 Serie: Österreich-Verkauf gestartet

Xiaomi geht heute mit den neuen Smartphones der Redmi Note 11 Serie in den heimischen Handel. Das erste Smartphone aus der Serie wird das Redmi Note 11 sein, das ab sofort in Österreich erhältlich ist.

Dazu zählen das Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S und Redmi Note 11. Die Redmi Note 11-Serie stellt sich der Herausforderung, noch bessere Spezifikationen und Funktionen zu bieten und bringt erneut leistungsstarke Upgrades für das Kamerasystem, die Ladegeschwindigkeit, das Display und den SoC mit sich – und macht damit die Leistung eines Flaggschiff-Smartphones zugänglicher als zuvor. Mit von der Partie wird das neueste MIUI 13-System sein.

Internationale Verfügbarkeiten

Sowohl das Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro als auch das Redmi Note 11S sind in drei Varianten erhältlich – 6GB+64GB, 6GB+128GB und 8GB+128GB. Das Redmi Note 11 ist in drei Varianten erhältlich – 4GB+64GB, 4GB+128GB und 6GB+128GB. Die in Österreich verfügbaren Geräte der Redmi Note 11-Serie sowie deren Verkaufsstart und Verkaufspreise werden noch bekannt gegeben.

Die Redmi Note 11-Serie im Überblick