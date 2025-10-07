Red Dead Redemption 2 kommt nach wie vor für PS5, Xbox und Switch 2
Eine angebliche Version von Red Dead Redemption 2 für Nintendo Switch 2 und Konsolen der aktuellen Generation ist immer noch in Arbeit.
Zu Red Dead Redemption 2
Berichte über ein Remaster von Red Dead Redemption 2 wirbeln schon seit einiger Zeit – wir berichteten bereits darüber. Als eine der letzten großen Veröffentlichungen der letzten Konsolengeneration erwarteten viele, dass das Action-Epos auf die PS5 und Xbox Series migrieren würde, genauso wie die Xbox 360/PS3-Version von GTA 5 im Anschluss einen PS4/Xbox One-Port bekam.
Es hat sich jedoch nichts verwirklicht – bis jetzt. Nun, wie in einer Antwort auf einen Beitrag auf X behauptet, sagte NateTheHate2, der Aufzeichnungen über die Berichterstattung über Videospiele vor offiziellen Ankündigungen hat, dass die viel ersehnten Ports des Spiels zumindest „existieren“. „Ja, sie existieren“, schrieb er auf X. „Ich habe keine Neuigkeiten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.“ Anfang dieses Jahres wurde behauptet, dass Rockstars Cowboy-Epos auf Nintendo Switch 2 als Teil von Take-Twos breiterer Unterstützung für Nintendos neue Maschine erscheinen würde. Red Dead Redemption 2 wurde erstmals im Oktober 2018 für PS4 und Xbox One veröffentlicht, bevor es im November 2019 auf dem PC erschien. Abwarten!