Red Dead Redemption 2 kommt nach wie vor für PS5, Xbox und Switch 2

Eine angebliche Version von Red Dead Redemption 2 für Nintendo Switch 2 und Konsolen der aktuellen Generation ist immer noch in Arbeit.

Zu Red Dead Redemption 2

Berichte über ein Remaster von Red Dead Redemption 2 wirbeln schon seit einiger Zeit – wir berichteten bereits darüber. Als eine der letzten großen Veröffentlichungen der letzten Konsolengeneration erwarteten viele, dass das Action-Epos auf die PS5 und Xbox Series migrieren würde, genauso wie die Xbox 360/PS3-Version von GTA 5 im Anschluss einen PS4/Xbox One-Port bekam.