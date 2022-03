Red Bull pLANet one: Cooles LAN-Party Österreichs startet heute

Das Warten hat ein Ende – Die Red Bull pLANet one in der Marx Halle Wien verwandelt die Bundeshauptstadt erneut zum Treffpunkt der österreichischen eSports und Gaming-Szene.

Wenn sich Österreichs beste Gamer:innen bei pLANet one treffen, werden wieder die Prozessoren und Glasfaserkabel glühen. Die Marx Halle verwandelt sich von heute bis zum 29.3.2022 zum Schauplatz der coolsten LAN-Party der österreichischen Gaming-Szene. Das einzigartige RoundUp der Red Bull pLANet one bietet der Gaming-Community Raum, um ihre gemeinsame Passion zu teilen. Für die ultimative Gaming Experience sorgen neben dem RoundUp Battle drei spannende eSports Turniere, die mit insgesamt 10.000 Euro Preisgeld dotiert sind.

Einzigartige Gaming-Location

In so einer genialen Location hat in Österreich noch kein Gaming-Event stattgefunden. In der Marx Halle die Gaming-Station aufzubauen, wird für alle Teilnehmer ein echtes Highlight. Denn wurden hier noch nie League of Legends, Rocket League, Teamfight: Tactics oder CS:GO gezockt – und deswegen ist diese außergewöhnliche Location genau richtig. Denn Red Bull pLANet One kreiert einzigartige Erlebnisse, die man mit Geld nicht kaufen kann und will so die heimische Gaming- und eSport-Community nachhaltig fördern. Auch die bekannten Streamer Veni, Veyla und Luigikid werden live vor Ort sein. Wer sich keinen der 400 limitierten Sitze sicher konnte, kann Freitag und Samstag die eSports Turniere live auf Twitch verfolgen.

Weitere Informationen zum LAN-Event findet ihr auf der offiziellen Webseite.