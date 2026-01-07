Rebellions Brutalo-Sportspiel Speedball erscheint am 27.1.2026

Rebellion bricht das Schweigen – Speedball erobert am 27. Januar die Xbox Series X|S sowie die PlayStation 5. Parallel zum Konsolendebüt streift der Titel seine Early-Access-Fesseln auf Steam ab und tritt offiziell ins Rampenlicht.

Was erwartet euch in Speedball?

In der dystopischen Realität des Jahres 2138 fungiert Speedball als brutales Ventil für die Massen, gelenkt von skrupellosen Megakonzernen. Ihr dürft euch auf kybernetisch aufgerüstete Teams freuen, die in Sachen Tempo und Härte jede menschliche Vorstellungskraft sprengen. Hier zählen keine Ausreden, sondern nur blitzschnelle Pässe, taktische Finesse und die Bereitschaft zur totalen Eskalation auf dem Spielfeld. Seit dem Early-Access-Start im Oktober 2024 hat sich das Erlebnis massiv weiterentwickelt. Ihr könnt euch auf zahlreiche Neuerungen freuen, wie etwa den fordernden Liga-Modus für Langzeit-Profis, ein spürbar präziseres Schusssystem für chirurgische Treffer und dynamische Arena-Fallen wie Flammenwerfer oder Eisschrotflinten, die jedes Match unberechenbar machen.

Die Kernelemente des Chaos