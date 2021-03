realme stellt das realme 8 Pro am 24. März vor

Mit dem realme 8 Pro kommt ein neuer Smartphone-Herausforderer. Ein Livestream sorgt für Aufklärung!

Über das realme 8 Pro

Mehr Auflösung, mehr Details, mehr Funktionen: realme stellt das realme 8 Pro weltweit am 24.03. um 15:00 Uhr vor. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören Tilt-Shift-Videos und Time Lapse für Sternenhimmel, die neue Möglichkeiten in der Smartphone-Fotografie eröffnen.

Neue Fotofunktionen fürs Smartphone

Witzige Videos von Miniaturwelten oder beeindruckende Zeitraffer des Sternenhimmels waren bisher nur professionellen Kameras vorbehalten. Durch die Verwendung der realme 108 MP-Infinity-Camera sind solche Aufnahmen nun auch mit dem Smartphone möglich. Der Samsung-Sensor HM2 mit einer Auflösung von 12.000 x 9.000 Pixeln erzeugt teilweise sogar schärfere Bilder als mit einem optischen Tele-Objektiv.

Neue Designs

realme ist jung, realme ist anders – das behauptet der Hersteller von sich. Die Farbversionen Infinity Black und Infinity Blue ziehen die Blicke auf sich: Das Licht bricht sich je nach Blickwinkel in der matten Oberfläche – ob man ein solches Smartphone in eine Schutzhülle stecken will? Welche weiteren Qualitäten im realme 8 Pro stecken, erfahrt ihr am 24. März ab 15 Uhr in diesem Livestream!