realme stellt das günstige realme 8i vor – ab 179 Euro!

Anknüpfend an der Erfolg der beliebten realme 8-Serie bringt der Hersteller das realme 8i auf den Markt. Lest hier mehr!

In aller Kürze: Das realme 8i

Seit Unternehmensgründung verfolgt realme das Ziel, Spitzentechnologie zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Das realme 8i ist hierbei keine Ausnahme, denn es ist das einzige Smartphone seiner Preisklasse mit einem ultraschnellen 120Hz-Display. Darüber hinaus ist das Smartphone mit einem Helio G96-Prozessor, bis zu 7 GB dynamischem Arbeitsspeicher (sprich: RAM und Speicherplatz zur Auslagerung gemischt) sowie einem 5000-mAh-Akku mit 18-W-Schnellladefunktion ausgestattet. All das macht das realme 8i zum ultimativen Preis-Leistungs-Monster in seinem Segment.

Die Technologie dahinter

Der gemeinsam von realme und Mediatek entwickelte und erstmals in Europa eingesetzte Helio G96-Prozessor verfügt über zwei große A75-Kerne und 6 kleine A55-Kerne, seine Geschwindigkeit erreicht bis zu 2,05GHz. Damit soll gewährleistet sein, dass das Smartphone sein 120Hz-Display flüssig betreiben kann. Das Display des realme 8i ist zudem das erste von realme, dessen Helligkeit bis auf 1 nit sinken kann. Dazu kommt ein 6,6 Zoll großes Display mit einer 90,8 prozentigen Screen-to-Body-Ratio. Dank DRE-Technologie, der dynamischen RAM-Erweiterung, lässt sich der Arbeitsspeicher auf bis zu 7 GB Ram erweitern (nur 4GB + 128GB-Version).

Diese ursprünglich für Computer entwickelte Technologie (Windows nennt sie Auslagerungsdatei oder ReadyBoost) findet nun auch in Smartphones Anwendung und sorgt für eine verbesserte Performance. Apps werden nicht nur schneller geöffnet, sondern auch Hintergrundprozesse laufen schneller ab. Doch nicht nur die Performance des realme 8i ist gelungen, auch seine Ausdauer spricht für das Gerät. Der 5000-mAh-Akku wurde speziell für den Dauereinsatz optimiert, sodass eine einzige Ladung ausreicht, um 40 Stunden lang mit Freunden zu sprechen, 1.200 Songs laufen zu lassen oder 18 Filme anzusehen.

Preise und Verfügbarkeit

Teilnehmende Händler sind Amazon, auf der offiziellen Website von realme, Expert, Otto, Conrad, Notebooksbilliger, Cyberport, Aldi Talk und Galaxus. Das realme 8i ist dort ab sofort zu folgenden Konditionen erhältlich:

4 GB RAM + 64 GB Speicher in Sternenviolett oder Weltraumschwarz zum Early Bird-Preis von 179 Euro bis 20.10.2021, danach regulär 199 Euro

4 GB RAM + 128 GB Speicher in Sternenviolett oder Weltraumschwarz zum Early Bird-Preis von 199 Euro bis 20.10.2021, danach regulär 219 Euro

Zur Erinnerung: Nur die große Variante des realme 8i kann seinen Arbeitsspeicher auf bis zu 7 GB erhöhen. Falls das also für euch interessant ist, solltet ihr die zusätzlichen 20 Euro in die Hand nehmen. Was haltet ihr von den Smartphones?