Re-Elected: Saints Row 4 Switch-Version ab sofort erhältlich

Wie angekündigt, veröffentlichten Deep Silver nun die Saints Row 4 Switch-Version, die euch das komplette Paket Saints Row beschert.

Was erwartet euch?

In Saints Row:IV- Re-Elected geschieht das Unfassbare: Der Obermuckel der Saints wird Präsident der Vereinigten Staaten. Was könnte Saints Row IV jetzt noch abgedrehter machen?

Richtig, eine krasse Alien-Invasion! Die Saints landen in einer bizarren Steelport-Simulation. Mit zahlreichen neuen und alten Buddies an der Seite, einem gigantischen Arsenal von Superkräften gilt es nun, die Menschheit aus den Fängen des Ober-Aliens Zinyak zu befreien. Frei nach dem Motto: „Escape or die tryin‘“ ist es an den Spielern, die Saints aus ihrem Dilemma zu befreien und die Welt zu retten… wenn man das so nennen möchte.

Entwickler Volition schickt die Third Street Saints direkt aus der Crackhölle erst ins Penthouse und dann ins Weiße Haus. Und jetzt ist es an den Spielern, die Welt in diesem ultimativ epischen, legendären und erstmals auf Nintendo Switch spielbaren Open-World-Game vom üblen Zinyak und seinen gemeinen Schergen zu befreien. Wenn ihr noch mehr über den Titel erfahren wollt, werft einen Blick in unserem PS4-Test.