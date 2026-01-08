Razer stellt KI-Headset Project Motoko mit Kameras vor

Wir sind noch nicht über den KI-Berg: Razer arbeitet an einem Headset (Project Motoko), das zwei Kameras beherbergt!

Über Project Motoko

Die CES 2026 ist in vollem Gange, und Razer nutzt die diesjährige Show, um eine Reihe von KI-gestützten Geräten zu enthüllen. Eines der faszinierendsten Debüts ist Project Motoko, ein KI-Headset, das von Snapdragon-Chips angetrieben wird. Ausgestattet mit zwei Kameras in der Nähe jeder Ohrmuschel ist es in der Lage, eure Umgebung zu analysieren und euch Live-Audio-Feedback zu dem zu geben, was es sieht. Razer sagt, dass Project Motoko uns dabei alle Arten von Feedback geben kann. Zum Beispiel kann es während des Spielens verwendet werden, um Feedback zu einem Bosskampf zu erhalten, zu erkennen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und Ihnen sofortige Tipps zu geben. Es kann Straßenschilder übersetzen, wenn man ins Ausland reist, Dokumente zusammenfasst oder Aufgaben erledigt, die so einfach sind wie das Zählen eurer Trainings-Sets im Fitnessstudio. Ausgestattet mit zwei Fern- und Nahfeldmikrofonen kann es sowohl eure Sprachbefehle aufgreifen als auch auf eure Umgebung nach Umweltsignalen hören, um sicherzustellen, dass wir eine möglichst genaue Antwort erhalten.

Motoko wurde entwickelt, um sich nahtlos mit den meisten KI-Plattformen zu verbinden, einschließlich OpenAI, Grok und Gemini. Es kann auch für maschinelles Lernen verwendet werden, indem es passiv Daten sammelt, um die Technologie zu verbessern, wenn das Gerät getragen wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dies ein vollständig auditives System für uns sein soll. Im Gegensatz zu einer intelligenten Brille, die manchmal visuelles Feedback in der Linse bietet, sieht Motoko wie ein reguläres Standard-Headset aus. Obwohl es also die Größe hat, um beeindruckendes Audio zu enthalten und möglicherweise eine längere Akkulaufzeit bieten könnte, erhalten wir keine visuellen Reaktionen von der KI. Project Motoko hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Razer sagt, dass dies derzeit ein „Konzept“ ist, das den Leuten einen „Einblick in die Zukunft von KI-gesteuerten Wearables“ bietet. Für etwas, das dieses Jahr tatsächlich für die Öffentlichkeit eingeführt wird, werfen wir einen Blick auf Project AVA – einen 5,5-Zoll-animierten Avatar, der voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen wird.