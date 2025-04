Razer bringt zwei neue Pro Click V2-Mäuse in den USA, bald auch bei uns

Razer hat zwei neue Iterationen seiner Pro Click-Maus mit Blick auf Komfort vorgestellt. Eine davon ist sogar vertikal, also äußerst ergonomisch!

Über die Razer Pro Clicks

Die Pro Click V2 ist ein Standard-Mausmodell, während die Pro Click V2 Vertical Edition das erste vertikale Mausdesign des Unternehmens ist. Immer mehr Hersteller von Peripheriegeräten bieten aufrechte Designs an, die eine ergonomischere Mausoption sein können, insbesondere wenn man sich immer länger vor einem Computer mit Maus aufhält. Die Pro Click V2 Vertical Edition hat acht programmierbare Tasten und verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Monaten. Sie hat eine Neigung von 71,7 Grad, so dass wir die Maus ähnlich wie beim Händeschütteln halten, was die Belastung des Handgelenks verringert.

Es gibt darüber hinaus auch eine Unterstützung auf der Basis, die darauf abzielt, die Reibung am Handgelenk zu reduzieren. Dieses Modell kostet 120,- US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens. Das Standardmodell Pro Click V2 kostet 100,- US-Dollar. Dieses besitzt eine zusätzliche neunte Taste, aber dessen Akkulaufzeit beträgt „nur“ bis zu 3,5 Monate. Es hat einen leichten Winkel von 30 Grad für einen natürlicheren Griff – also auch ergonomischerer Natur. Und ja: Die RGB-Beleuchtung ist seit langem ein Markenzeichen der Produkte von Razer, und egal, wie wir dazu stehen, diese farbenfrohe visuelle Signatur ist auf beiden Mäusen vorhanden.