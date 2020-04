Rayman Mini Season 2 ab sofort für Apple Arcade verfügbar

Gute Nachrichten für die Rayman-Fans – Ubisoft gab nun bekannt, dass mit Rayman Mini Season 2 die ersten Post-Launch-Inhalte für Rayman Mini ab sofort für Apple Arcade verfügbar sind.

In Season 2 werden wöchentliche Herausforderungen in Rayman Mini hinzugefügt: Ihr müsst in einem Lauf eine möglichst große Strecke zurücklegen und gleichzeitig so viele Lums wie nur möglich einsammeln. Ihr erhaltet Ziele, die ihr erledigen müsst, um eure „Genialitätsstufe“ zu steigern und neue Kostüme freizuschalten. Jede Woche werden die Herausforderungen in einer anderen Welt stattfinden. Wenn ihr noch mehr über Rayman Mini erfahren wollt, werft einen Blick in unser Review.