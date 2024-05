Raw Furys Zet Zillions ist ab sofort erhältlich

Zet Zillions, der storybasierte Einzelspieler-Roguelike-Deck-Builder von Publisher Raw Fury und Entwickler OTA IMON Studios, ist ab sofort für PC via Steam zum empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro bzw. für 11,68 Euro inklusive Original-Soundtrack und Hintergrundbildern erhältlich. Zur Feier des Tages erhalten Spielerinnen und Spieler einen Rabatt von 10 % auf das Spiel.

In Zet Zillions, das in der Zukunft des Wolfstride-Universums spielt, setzen die Spieler Karten ein, um mächtige Feinde zu besiegen und Planeten zu kolonisieren. Sie helfen Foam Gun und ihrem Raumschiff Baby Violence, riesige Weltraumkarten zu durchqueren, um eine neue Heimat für die Menschheit zu finden.

Auf der Suche nach der Menschheit und in der Hoffnung, eine Heimat zu finden, werden die Spieler an der Seite von Foam Gun und ihrem Planetenschiff durch ein einzigartiges Fusionssystem mit über 100 möglichen Kombinationen Chaos stiften, Planeten überbevölkern (indem sie ihre eigene Crew auf sie werfen) und sie in die Luft jagen.

Die Spieler können sich unter anderem auf folgende Features freuen: