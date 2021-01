Ravensburger veröffentlicht neue Österreich-Puzzle-Motive zum Internationalen Puzzletag

Die neuen „Puzzle Moments“ für Erwachsene umfassen je sechs Trendmotive mit 200 und 300 Teilen, darunter farbenfrohe Kolibris, ein buntes Kassettenmosaik, eine London-Karte in schwarz-weiß und ein stimmungsvolles Waldmotiv. Die Puzzledauer liegt bei rund 40 beziehungsweise 60 Minuten und eignet sich damit perfekt für eine entspannte Auszeit zwischendurch. Egal ob für den Puzzle-Neuling, der sich nicht gleich an 500 oder 1.000 Teile wagt oder den erfahrenen Puzzleprofi, der einfach eine kleine Pause braucht.

Neue Motive für Österreich-Serie

Zwei Neuzugänge gibt es auch in der beliebten Österreich-Puzzle-Serie, die damit insgesamt neun Motive umfasst: Mit den Titeln „Grüner See bei Tragöß“ und „Farbenpracht am Wilden Kaiser“ sind nun auch die Bundesländer Steiermark und Tirol in der Serie vertreten und sorgen derzeit zumindest im Wohnzimmer für Urlaubsfeeling. Erhältlich sind die 1.000 Teile-Puzzles der Österreich-Serie ab Februar exklusiv im österreichischen Fachhandel zum Preis von € 13,99 (UVP).