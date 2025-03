Ravensburger Mein Holz-Colorino (24591) Test: Farbenfrohes Sortieren

Mit Ravensburgers Mein Holz-Colorino erwartet uns ein gutes Spiel, das die frühkindliche Entwicklung fördert. Lest unseren Test!

Über Colorino

Mein Holz-Colorino von Ravensburger ist ein farbenfrohes Erstspiel, das Kinder ab 2 Jahren spielerisch an die Welt der Farben heranführt. Das Grundkonzept ist ebenso einfach wie genial: Farbige Stecksteine werden auf einer speziellen Spielplatte nach Farben sortiert. Der Clou dabei ist die kindgerechte Gestaltung, die selbst Kleinkindern ermöglicht, das Spiel ohne Frustration zu meistern. Im Lieferumfang sind eine stabile Spielplatte mit farbigen Mulden, zahlreiche bunte Stecksteine in vier verschiedenen Farben sowie eine kindgerechte Spielanleitung enthalten. Laut Ravensburger fördert das Spiel die Farbwahrnehmung, Feinmotorik, Konzentration und das erste Regelverständnis – allesamt wichtige Fähigkeiten für die frühkindliche Entwicklung.

Die Verarbeitung präsentiert sich als, wie es bei Ravensburger-Produkten nun mal so üblich ist, hochwertig und auf Langlebigkeit ausgelegt. Alle Stecksteine sind groß genug, um von Kleinkinderhänden gut gegriffen zu werden, aber nicht so klein, dass sie eine Verschluckungsgefahr darstellen würden. Ihre kräftigen, gut sichtbaren Farben sind einwandfrei unterscheidbar und sprechen Kinder jeden Alters ganz unverwunden an. Die abgerundeten Kanten der dünnen Spielkartons sorgen dafür, dass sich selbst bei wilderem Umgang niemand verletzen kann. Ein durchdachtes Spiel, das perfekt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Allerkleinsten abgestimmt ist!

Unser Eindruck aus dem Test

Mein Holz-Colorino lässt sich in verschiedenen Variationen spielen, was es über eine längere Zeit interessant macht. In der Grundvariante werden etwa alle farbigen Stecksteine gemischt und in der Mitte bereitgelegt. Reihum nehmen die Kinder einen Steckstein und platzieren ihn in der passenden Farbmulde auf der Spielplatte. Dabei wird die Farbe laut benannt, was so ganz nebenbei auch die Sprachentwicklung fördert. Diese einfache Variante kann bereits von 18 Monate alten Kindern gespielt werden. Ihr könnt aber auch die Blätter umdrehen, damit Schwarz-Weiß-Motive zu sehen sind und diese quasi als „Ausmalbilder“ verwenden – das hat auch seinen Reiz.

Unsere Testerin Elisabeth war von Mein Holz-Colorino vom ersten Moment an begeistert. Schon beim Auspacken leuchteten ihre Augen angesichts der bunten Stecksteine. Das Prinzip des Farbsortierens verstand sie nach kurzer Demonstration grundsätzlich, aber hatte sich dann doch damit begnügt, das Haptische zu erforschen. Besonders faszinierend fand sie das „Klick“-Geräusch, wenn so ein Steckstein in einer Mulde platziert wird. Während die doppelseitigen Bildtafeln etwas zu dünn sind, um die Kinder ganz allein damit spielen zu lassen, ist die Karton-Unterlage als good enough zu bezeichnen. Das Stecken der Stecksteine macht ihr auch nach einer Weile noch Spaß, aber die ganz große Langzeitmotivation ist hier nicht zu finden.