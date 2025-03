Ravensburger Kinderpuzzles (Meerestiere und Bauernhoftiere) im Test: Hohe Qualität, wie gewohnt

Klassische Puzzles gesucht? Ravensburger hat da was für euch – die Kinderpuzzles wurden von uns unter die Lupe genommen!

Über die beiden Test-Puzzles

Das Ravensburger Kinderpuzzle „Meerestiere“ ist ein farbenfrohes Puzzle für Kinder ab fünf Jahren, das die faszinierende Unterwasserwelt zum Leben erweckt. Der Lieferumfang umfasst vier Puzzles (64, 72, 81 und 90 Teile) mit verschiedenen Meeresbewohnern: Ein Puzzle zeigt eine lebendige Korallenriffszene mit einer Schildkröte, während das andere eine Gruppe verspielter Haie oder Wale in azurblauem Wasser darstellt. Die Puzzleteile sind aus der für Ravensburger typischen dicken, langlebigen Pappe gefertigt und speziell für Kinderhände konzipiert – größer als bei Erwachsenenpuzzles und mit einer angenehmen Haptik.

Das Ravensburger Kinderpuzzle „Bauernhoftiere“ ist für die Kleinsten ab zwei Jahren. Hier wird sich nicht mit der Umgebung aufgehalten, sondern ganz auf die Tiere selbst konzentriert. Ob Pferde, Kühe, Schweine oder Schafe, hier sind mit 4, 6, 8 und 10 Teilen die ersten Puzzle-Erfahrungen bestens aufgehoben. Besonders hervorzuheben ist die „Soft-Click“-Technologie von Ravensburger, die dafür sorgt, dass die Teile sanft einrasten und sicher zusammenhalten, ohne dass Kinder zu viel Kraft aufwenden müssen. Die Motive sind kindgerecht bunt gehalten, aber naturgetreu genug, um einen Lerneffekt zu erzielen.

Zu den Kinderpuzzles

Die Teile beim Bauernhoftiere-Puzzle sind variabel geschnitten, so dass nicht alle die gleiche Form haben, was das Puzzeln interessanter und ansprechendergestaltet. Gleichzeitig sind die Schnittkanten beim „regulären Puzzle“ logisch und kindgerecht, sodass Erfolgserlebnisse garantiert sind. Ravensburger hat bei der Gestaltung darauf geachtet, dass markante Meerestiere auf einzelnen Teilen gut erkennbar sind, was den Kindern hilft, einen Einstieg zu finden.

Die Puzzles können unabhängig voneinander gelegt werden oder als Projekt für mehrere Kinder gleichzeitig dienen. Eine besonders schöne Eigenschaft ist, dass die fertigen Puzzles inhaltlich zueinander passen und nebeneinander eine schöne Szene bilden. So entsteht ein größeres Gesamtbild, das die Kinder stolz präsentieren können. Und sehr cool finde ich persönlich, dass mit der Anzahl sich auch die Größe der einzelnen Puzzlestücke ändert. So könnt ihr euren Nachwuchs Schritt für Schritt an das Puzzeln heranführen.

Der Eindruck unserer Kinder

Unsere Kinder (Gerald, 4, und Elisabeth, 2) haben bereits Erfahrung mit einfacheren Puzzles und waren von den Motiven sofort begeistert. Elisabeth war von Anhieb von den Pferden angetan und kommentierte ihren Erfolg mit „super“. Das sorgt für gute Stimmung am Puzzletisch und bei den Eltern! Die Größe der Teile erwies sich als ideal für ihre Hände, und das sanfte Einrasten gab ihr sofortige Erfolgserlebnisse. In Windeseile waren die Bauernhoftiere zusammengebaut, klar, bei vier bis zehn Puzzleteilen geht das ja rasch.

Die Meerestiere haben sich als Puzzle, das sich eher an Fünfjährige richtet, schon als größere Herausforderung erwiesen. Beide Kinder griffen unabhängig voneinander zuerst zum forderndsten Puzzle mit den 90 Teilen – da braucht es aber schon ein bisschen Technik, Stichwort Rand- und Eckteile priorisieren. Besonders interessant war, wie sie begannen, sich für die dargestellten Tiere zu interessieren und Fragen zu stellen: „Wie lange kann ein Wal die Luft anhalten?“ oder „Leben alle diese Fische zusammen?“. Das Puzzle wurde so zum Ausgangspunkt für kleine Wissensgespräche über die Meereswelt.