Ravensburger Kinderpuzzle 05640 – Marios Freunde und Feinde im Test: Bodenpuzzle mit 125 Teilen

Das Ravensburger Bodenpuzzle Marios Freunde und Feinde sieht mit seinen Abmessungen gigantisch aus. Macht es Spaß?

Puzzlespaß für kleine und große Hände

Manchmal sind es die simpelsten Dinge, die die meiste Freude bereiten, und das Ravensburger Kinderpuzzle Marios Freunde und Feinde ist genau so ein Produkt. Aus 125 Teilen entsteht hier ein beeindruckendes Großformat-Puzzle mit den Abmessungen von 69 x 49 Zentimetern, das Super Mario und seine vielfältigen Charaktere darstellt. Der Hersteller Ravensburger präsentiert diese und viele weitere Varianten seiner Bodenpuzzle-Reihe als das ultimative Puzzle-Erlebnis für Kinder ab sechs Jahren. Die offizielle Website zeigt deutlich, worauf Ravensburger besonders stolz ist: altersgerechte Motive, durchdachte Teilezahlen und großformatige Teile, die nicht nur für Kinderaugen, sondern auch für kleine Hände perfekt dimensioniert sind. Der Hersteller betont zudem seit über hundert Jahren seine Erfahrung in diesem Metier und verspricht damit Sicherheit und Qualität, die man vertrauen kann.

Marios Freunde und Feinde: Erster Eindruck

Das Auspacken und die erste Berührung mit diesem Riesenpuzzle hinterlassen sofort einen durchdachten Eindruck. Die Verpackung wirkt stabil und bruchsicher, und dann fallen ein paar Dinge auf. Erstens die Größe der einzelnen Puzzleteile. Sie sind deutlich größer und griffiger als bei Standard-Puzzles, was es für kleine Hände immens erleichtert. Zweitens die Qualität des Kartons. Jedes einzelne Teil fühlt sich robust an, die Schnittkanten sind sauber, ohne scharfkantig zu wirken, und die bedruckte Oberseite hat eine angenehme matte Oberfläche ohne Hochglanz-Spielereien. Legt ihr das Puzzle erstmals aus, bemerkt ihr, warum es ein Bodenpuzzle ist: Mit knapp 70 Zentimetern Breite und fast 50 Zentimetern Höhe ist das Puzzle für Tische und Böden geeignet.

Lustiges Puzzle für Super Mario-Fans

Das Format der Teile ist dabei speziell für kleinere Hände optimiert, und auch die Farbenpalette verdient ein Kompliment: Lebhaft, ohne schrill zu wirken, und mit genug Kontrasten, damit die Orientierung auch bei schlechterem Licht kein Problem darstellt. Das Motiv selbst ist auch noch nach Abschluss des Puzzles ansehenswert – keine absurd bunten, verdrehten oder albern übertriebenen Cartooneigenschaften, sondern liebevoll illustriert und angemessen für die Zielgruppe. Stark ist zudem die Stabilität der bereits zusammengesetzten Teile. Da wir hier mit Kinderhänden arbeiteten, die ständig „nur schnell noch ein Teil einstecken“ oder das fertige Puzzle Stück für Stück auseinandernehmen, ist die Verbindung der Teile untereinander getestet worden.

Das Format ist mit 69 x 49 Zentimetern optimal für die Altersgruppe dimensioniert, weder zu groß, um überwältigend zu wirken, noch zu klein, dass das Erfolgserlebnis zu schnell vorbei ist. Die 125 Teile bedeuten einen guten Mix aus Challenge und Erreichbarkeit. Sechs- und Siebenjährige können das Puzzle mit Unterstützung oder allein bewältigen, während auch älteren Kindern das Tempo noch angemessen ist. Die Teilegröße selbst beläuft sich auf durchschnittlich etwa vier bis fünf Zentimeter pro Kante. Das Super Mario-Motiv wird dabei in klassischen, fröhlichen Farben präsentiert, wie Rot, Grün, Gelb, Blau, und zwar in klaren, nicht-flächendeckenden Tönen, die Räume optisch bereichern, statt sie zu dominieren.