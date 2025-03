Ravensburger Disney Stitch Level 8 (24700) Test: So feiert man den blauen Alien!

Taktik-Fans freuen sich über Disney Stitch Level 8 – unseren Test des Kartenspiels lest ihr gleich hier!

Über Disney Stitch Level 8

Mit Disney Stitch Level 8 hat Ravensburger (zur offiziellen Website des Produkts) ein Kartenspiel entwickelt, das den kultigen außerirdischen Charakter aus Lilo & Stitch in den Mittelpunkt stellt. Das Spiel richtet sich an 2-6 Spieler ab acht Jahren und kombiniert taktische Elemente mit dem chaotischen Charme des beliebten Disney-Charakters. In der ansprechend gestalteten Box befinden sich insgesamt 110 Spielkarten (90 Zahlen, 7 Joker, 4 Aussetzen, 3 doppelseitige Erläuterungskarten und 6 Levelkarten) mit verschiedenen Stitch-Illustrationen in unterschiedlichen verrückten Situationen, die dem Humor der Filmvorlage perfekt entsprechen.

Die Spielkarten sind in verschiedene Kategorien eingeteilt: Aktionskarten, Zahlenkarten und spezielle Karten, die – ganz im Sinne von Stitch – für unerwartete Wendungen sorgen. Die Verarbeitung ist Ravensburger-typisch hochwertig mit robusten, gut mischbaren Karten und einer attraktiven, einheitlichen Rückseite mit Stitch-Motiv. Besonders hervorzuheben ist die liebevolle Gestaltung mit vielen Details aus dem Disney-Universum, die Fans jeden Alters ansprechen wird. Die kompakte Spielbox (10 x 13 x 3 cm) macht das Spiel zum idealen Reisebegleiter für unterwegs. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wie funktioniert das überhaupt?

So wird gespielt

Das Grundprinzip von Disney Stitch Level 8 ist schnell erklärt: Ziel ist es, als Erster alle eigenen Handkarten abzulegen. Zu Beginn erhält jeder Spieler zehn Karten, und es gibt einen Nachziehstapel sowie einen persönlichen Ablagestapel. Drei Phasen gibt es in jedem Spielzug: Eine Karte aufnehmen (entweder vom Nachzieh- oder von einem beliebigen Ablagestapel), falls möglich, das eigene Level (etwa zwei Dreierfolgen) auslegen, und anschließend eine Karte ablegen. Das kann eine Aussetzen-Karte sein, die ihr vor jemand anderem platziert, oder einfach eine überschüssige für eure Ablage. Wenn ihr euer Level schon vor euch liegen habt, seid ihr schon halb durch!

Denn dann müsst ihr nur noch eure Handkarten los werden. Dies schafft ihr, indem ihr bei den anderen Levels der anderen Mitspieler*innen eure eigenen Karten passend anlegt. Das dürft ihr während eures Zugs nach dem Aufnehmen einer Karte und vor dem obligatorischen Ablegen einer Handkarte, das euren Zug beendet. Wer die Runde als Erstes schafft und alle eigenen Handkarten ablegen konnte, darf bei der eigenen Levelkarte die nächste Stufe überspringen. Alle anderen mit geschafftem Level dürfen zur nächsten Stufe vorrücken, und wer seinen Level nicht legen konnte, versucht diesen noch einmal. Hier die Spielregeln von Ravensburger in Video-Form: