Ravensburger 3D Puzzle-Ball Pokémon (11595) Test: Pokémon zum Anfassen

Junge Fans dürfen mit Ravensburgers 3D Puzzle-Ball Pokémon ihre Lieblingsmonster zusammenpuzzeln. Das macht Spaß!

Über den 3D Puzzle-Ball Pokémon

Mit dem 3D Puzzle-Ball Pokémon bringt Ravensburger die beliebte Monster-Welt in eine neue Dimension – von der flachen Welt in die Kugelwelt! Dieses 72-teilige 3D-Puzzle richtet sich grundsätzlich an Kinder ab 6 Jahren und Pokémon-Fans jeden Alters. Das Besondere: Am Ende entsteht keine flache Puzzlefläche, sondern eine nahezu perfekte Kugel mit 13 cm Durchmesser, die mit allerlei beliebten Pokémon-Figuren gestaltet ist. Die stabile Konstruktion basiert auf der bewährten Ravensburger 3D-Puzzle-Technologie, bei der nummerierte Kunststoffteile präzise ineinandergreifen.

Das Puzzle ist mit hochwertigen, leuchtenden Drucken verschiedener Pokémon wie Pikachu, Evoli, Mauzi und weiteren Fan-Favoriten versehen. Jedes Puzzleteil ist leicht gebogen und verfügt über die patentierte Easy Click-Technologie, die dafür sorgt, dass die Teile fest zusammenhalten, ohne zu verrutschen. Im Lieferumfang ist neben den 72 Puzzleteilen auch ein praktischer Displayständer enthalten, auf dem der fertige Ball präsentiert werden kann. Die Kombination aus Puzzle-Herausforderung und Sammlerstück macht dieses Produkt besonders attraktiv für junge Pokémon-Enthusiasten (und Eltern).

Das Lösen des Puzzles

Das Zusammensetzen des 3D Puzzle-Balls folgt einem klaren Prinzip: Die Puzzleteile sind nummeriert und bauen aufeinander auf. Zunächst beginnt man mit den Teilen 1-4, die den Grundstock der Kugel bilden. Von dort aus arbeitet man sich in Spiralform nach oben und unten vor. Daran müsst ihr euch aber nicht zwingend halten, gerade Kinder puzzeln da gern hin und her! Die Easy Click-Technologie sorgt dabei für ein spürbares Einrasten der Teile – man weiß sofort, ob ein Teil richtig platziert wurde. Dieses System ist besonders für Puzzle-Einsteiger hilfreich, da es potentielle Frustrationsmomente minimiert.

Die Schwierigkeit des Puzzles liegt in der dreidimensionalen Struktur, die ein räumliches Vorstellungsvermögen erfordert. Anders als bei herkömmlichen flachen Puzzles müsst ihr hier um die Kugel herumgehen und aus verschiedenen Perspektiven arbeiten. Eine besondere Herausforderung stellen die Bereiche dar, auf denen ähnliche Pokémon oder Hintergründe abgebildet sind. Hier ist genaues Hinsehen gefragt. Unsere Bauzeit betrug etwa 20 Minuten, wobei geübte Puzzler auch schneller sein können. Das fertige Modell ist überraschend stabil und kann sogar vorsichtig geworfen und gefangen werden, ohne zu zerfallen.

Das sagte unser Tester

Unser Tester Gerald (4 Jahre) war schon immer begeisterter Pokémon-Fan und hat bereits erste Erfahrung mit klassischen Puzzles gesammelt. Die 3D-Variante stellte für ihn eine willkommene neue Herausforderung dar. Beim Auspacken war er sofort von den bunten Teilen und den farblich sortierten Pokémon-Figuren begeistert. Einen tatsächlichen Favoriten bei den Figuren gab es nicht – er fand es einfach cool, dass so gut wie alle dabei sind! Anfangs benötigte Gerald Hilfe beim Vorsortieren der Teile, da es doch anders als gewohnt war. Der Einstieg beim Puzzle war soweit schaffbar, doch als die Kugel Form annahm, wurde es anspruchsvoller.

Mit kleinen Hilfestellungen (vor allem das Schließen der Kugel am Ende) konnte er aber immer ein Stück weit selbständig weitermachen. Besonders motivierend war für ihn, wie der Ball mit jedem Teil mehr Form annahm und die Pokémon-Charaktere erkennbar wurden. Natürlich ging er nicht nach den Zahlen vor, sondern puzzelte verschiedene Pokémon einzeln zusammen. Nach der Fertigstellung war Gerald sichtlich stolz auf sein Werk und stellte den Ball sofort im Wohnraum zur Schau. Hier wurde dann auch noch die Belastbarkeit der fertigen Puzzlekugel getestet, die überraschend widerstandsfähig ist. Sehr cool!