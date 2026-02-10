Rauriser Literaturtage zum Thema „Lieben“

Die Rauriser Literaturtage (25.–29.03.26) sind eines der wichtigsten Literaturfestivals im gesamten deutschsprachigen Raum. Ihre 55. Ausgabe beschäftigt sich mit der Liebe. Der Rauriser Literaturpreis geht an Sophie Hunger, der Förderpreis an Andreas Neuhauser.

Tradition seit 1971 – Rauriser Literaturtage Ende März

Jedes Jahr lesen internationale Autor*innen in der größten Gemeinde des Nationalparks Hohe Tauern aus ihren neuesten Büchern. 2026 geht es im Rauriser Mesnerhaus um Bücher, die sich mit den Möglichkeiten und Bedingungen von Liebe beschäftigen. Eingeladen sind Xaver Bayer, Martina Clavadetscher, Ulrike Draesner, Norbert Gstrein, Christina König, Eva Schmidt, Marlene Streeruwitz und Feridun Zaimoglu. Unter dem Programmpunkt „Rauris.Lyrik“ sind Michael Donhauser, Angelika Reitzer und Silke Scheuermann zu Gast, unter „Spoken Word“ Bas Böttcher, Béla Rothenbühler und Katharina Wenty. Den Rauriser Literaturpreis 2026 erhält die bekannte Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger, Andreas Neuhauser den Rauriser Förderungspreis. Im Begleitprogramm der Literaturtage gibt es Gespräche mit Studierenden und Lesungen in Schulen. Im Mittelpunkt des „Gesprächs über Literatur“ steht anlässlich ihres 100. Geburtstags Ingeborg Bachmann. Die Schreibwerkstatt betreut Andrea Grill.

Mit Öffis zu den Literaturtagen

Unterkünfte in Rauris sind über die Website raurisertal.at buchbar. Tipp für die Anreise: Rauris ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Von den Bahnhöfen Zell am See und Taxenbach pendeln die Linienbusse das ganze Jahr ins Tal. Zusätzlich gibt es an Wochenenden zwischen von 06:30 und 19:30 Uhr den Pinzgau Ost Shuttle. Mit dem Guest Mobility Ticket können alle Busse und Bahnen im gesamten Bundesland Salzburg kostenlos genutzt werden.

