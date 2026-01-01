Ratscher Landhaus: Entschleunigen in den südsteirischen Weinbergen

Die südsteirischen Weinberge erwachen im Winter zu einem Geheimtipp für all jene, die Ruhe, Genuss und Entspannung suchen. Im Ratscher Landhaus stehen alle Zeichen auf Energie tanken, auf Wellness „adults only“ – und wie sollte es in dieser kulinarischen Ecke Österreichs anders sein – auf Genuss und Geselligkeit.

Das Wein- und Wellbeing Hotel läutet die cozy Zeit mit dem „Wilden Winter Grillen“ ein (27. November 2025): Am offenen Feuer kommen Feinschmecker:innen zusammen, um vor der beeindruckenden Kulisse der Weinberge Wildspezialitäten vom Feinsten zu genießen. Es wäre nicht das Ratscher Landhaus, gäbe es dazu nicht einen guten Tropfen aus dem Weinkeller. Wer seine Winter-Auszeit im Ratscher Landhaus nützen möchte, zum Experten für Südsteirische Weine zu werden, der wendet sich am besten an den Weinconcierge des Hauses. Er hat die Tipps und persönlichen Empfehlungen für tolle Weingüter, interessante Weinverkostungen und unvergessliche Genussmomente in der Region. Oder Weinliebhaber nehmen an den Winter-Weinverkostungen des Ratscher Landhaus teil, die täglich von Mittwoch bis Samstag bei den umliegenden Winzern angeboten werden. Das Ratscher Landhaus ist ein Rückzugsort für Weinliebhaber, Genussmenschen und Entspannungssuchende. Von 11. November 2025 bis 27. März 2026 ist das Refugium ein Adults-only-Hotel, das sich ganz der Entschleunigung verschrieben hat. Schon der Morgen beginnt entspannt mit ungestörtem Schwimmen im beheizten Infinitypool in den Weinbergen.

Danach lädt die Saunalandschaft zum ausgiebigen Entspannen ein. Für jene, die gerne an der frischen Luft sind, bieten sich malerische Spaziergänge in der idyllischen Weinlandschaft an, oder man lässt einfach eingehüllt in Kuscheldecken auf dem Balkon die beruhigende Kraft der Natur auf sich wirken. Wenn der Abend anbricht, verwöhnt das Weingartenrestaurant seine Gäste mit traditionellen, steirischen und saisonalen Köstlichkeiten. Der Weinkeller bietet dabei eine beeindruckende Auswahl von über 600 Weinen – perfekt für genussvolle Winterabende. So fühlt sich „Hygge auf Südsteirisch“ an.