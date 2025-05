Rasches Update für Hello Kitty Island Adventure bringt viel Neues

Das Friends, Furniture und Frozen Peaks-Update für Hello Kitty Island Adventure erschien eine ganze Woche früher. Überraschung!

Das Team überraschte die Spieler mit dieser frühzeitigen Veröffentlichung. Dieses Content Pack namens Friends, Furniture und Frozen Peaks bietet neue Möglichkeiten, Freundschaften zu fördern, gemütliche Orte zu dekorieren und eine kühle neue Gegend zu besuchen, während die Fans den warmen, flauschigen Charme bewahren, die Fans lieben. Hello Kitty Island Adventure wurde von Sunblink Entertainment entwickelt und wurde erstmals im Juli 2023 nur auf Apple Arcade veröffentlicht. Das Spiel wurde schließlich auf weitere Plattformen portiert und im Januar 2025 auf Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Mit einem größeren Publikum, das jetzt spielt, startet Sunblink mit Updates nach dem Start, beginnend mit diesem ersten großen Inhaltsverlust. Das Update Friends, Furniture und Frozen Peaks für Hello Kitty Island Adventure kam am 29. April auf Steam zu, wobei Sunblink ursprünglich eine Veröffentlichung für Nintendo Switch am 22. Mai plante. In einem überraschenden Twitter-Post startete Sunblink das Update auf Switch am 14. Mai.

Das Geschenksystem gibt jetzt mehr Freundschaftspunkte, wenn ein Geschenk mehr Herzen hat, was es einfacher macht, den Fortschritt mit jedem Gegenstand zu sehen. Zufällige oder inkonsistente Reaktionen wurden auch behoben, also geht es mehr darum, die richtigen Geschenke zu basteln. Die Hüttendekorateure von Hello Kitty Island Adventure erhalten auch eine lustige neue Option. Das Stapeln von Möbeln ist jetzt möglich, wobei Gegenstände im Bearbeitungsmodus auf Tischen platziert werden können, was neue Möglichkeiten eröffnet, Innenräume zu entwerfen und zu stylen. Das Update bringt auch ein neues Gebiet, das es zu erkunden gilt, Blizzard Peak und Snow Village, und bringt die Spieler zurück zum Icy Peak mit einer brandneuen Handlung und einer skurrilen Wettermaschine, die den Charme noch verstärkt. Für diejenigen, die ein gutes Puzzle lieben, bieten die Chilly Chambers eisige Gleitherausforderungen, die sowohl Spaß machen als auch lohnend sind. In der Zwischenzeit wurde Sparkles als neues Sammlerstück eingeführt, das auf ihrem eigenen Zeitplan erscheint und gegen Spieltickets eingetauscht werden kann.

Rund um die Insel gibt es noch mehr zu tun, wobei Roseanne dabei hilft, flauschige Wolkenblumen zu züchten, während Ninas Blüten an härteren Stellen gedeihen, und jeder Typ hat seine eigenen einzigartigen Effekte. Das florale Merry Meadows-Möbelset, das durch das Crane Game verdient wurde, verleiht jeder Hütte einen hellen neuen Look. Eine neue Call Friend-Funktion macht es einfacher, Begleiter mitzubringen, und es sind neue Gesichter angekommen, darunter Retsukos Kollegen, Pekkles und Keroppis Freunde und Hello Kittys Großeltern. Mit neuen Quests, die überall verstreut sind, bringt dieses Update mehr Charme, mehr Geschichte und mehr Gründe, Hello Kitty Island Adventure zu erkunden. Was noch?

Mehr Spaß mit Freundschaft

Es wurde das Schenken verbessert, um Freundschaft noch mehr Spaß zu machen! Je mehr Herzen ein Geschenk hat, desto mehr Freundschaft erhalten wir für das Schenken! Keine seltsamen Ausreißer-Geschenke mehr. Bastelt die besten Geschenke, um schneller Freunde zu finden!

Möbelstapeln

Wenn ihr das nächste Mal eine Kabine aufräumt, versucht, einen Gegenstand auf einen Tisch zu legen, während ihr euch im Bearbeitungsmodus befindet.

Artikel-Haufen

Habt ihr es heute nicht nach Friendship Island geschafft? Keine Sorge! Gegenstände und Abholungen sammeln sich jetzt über drei Tage an, um sich besser an den von euch gewählten Spielstil anzupassen.

Neues Gebiet – Blizzard Peak & Snow Village

Eine neue Geschichte führt euch und eure Freunde zurück zum Icy Peak und entdeckt eine ganz neue Seite des Berges zusammen mit einem temperamentvollen Wettergerät.

Chilly Chambers

Gleitet zum Weg zum Erfolg in neuen, frostigen Rätseln rund um Icy Peak. Möglicherweise müsst ihr etwas aufdringlich sein, um die Belohnungen im Inneren zu beanspruchen.

Funkeln

Spezielle Sparkles erscheinen überall auf der Insel in ihrem eigenen Tempo – sammelt sie und tauscht sie gegen Spieltickets ein, damit ihr Minispiele spielen dürft, ohne auf ein Zeitlimit zu warten.

Flower Power

Ein Garten in den Wolken mit Roseanne für die wirklich besten Blumen bisher. Erkundet mit Nina extreme Umgebungen, um Blumen an den anspruchsvollsten Orten auf Friendship Island zu züchten. Diese besonderen Blumen strotzen vor einzigartigen Effekten, um euren Garten noch schöner zu machen.

Blumige Einrichtung

Spielt das Crane Game, um das fabelhafte florale Merry Meadows-Möbelset zu sammeln – und die Merry Meadows in alle eure Hütten zu bringen!

Freund anrufen

Ruft einen Freund an (damit dieser sich euch anschließt!) – Euer Tablet verfügt jetzt über eine „Call Friend“-Funktion, mit der ihr euch mit Hello Kitty und Freunden von überall auf der Insel aus verbinden und sie begleiten können.

Neue Besucher

Retsukos Freunde und Kollegen sind bereit, Friendship Island für einen wohlverdienten Kurzurlaub zu besuchen! Pekkle und Keroppi haben Freunde und Freunde, die auch Kabinen brauchen werden. Und vergesst nicht, Hütten für die Großeltern von Hello Kitty einzurichten.

Neue Quests

Wer wird der Inselmeister? Wie wird Retsuko Arbeit und ihren Urlaub in Einklang bringen? Könnt ihr den Sturm auf dem Icy Peak beruhigen? Am wichtigsten: Ist Pochaccos Trainingsoutfit niedlicher als Badtz-marus Superhelden-Outfit? Ihr findet die Antwort auf diese Fragen und mehr mit Dutzenden von neuen Geschichten und Quests heraus!