Rakuen kommt im März 2023 auf die Nintendo Switch

Die Switch-Version des Abenteuerspiels Rakuen wird am 23. März 2023 für den Nintendo eShop erscheinen.

Rakuen nun auch zum Mitnehmen

Rakuen wurde erstmals am 10. Mai 2017 über Steam für den PC veröffentlicht. Nun zieht die Nintendo Switch nach, aber damit ist sie nicht allein. iOS- und Android-Versionen sind ebenfalls geplant, aber ein Veröffentlichungsdatum wurde bis dato noch nicht geteilt. Hierbei handelt es sich um ein Abenteuerspiel über einen kleinen Jungen, der im Krankenhaus lebt. Eines Tages bittet der Junge seine Mutter, ihn aus seinem Lieblingsmärchenbuch in die Fantasiewelt zu begleiten, damit er den Wächter des Waldes bitten kann, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Um seinen Wunsch zu erfüllen, muss der Junge eine Reihe von Herausforderungen meistern, die sich darum drehen, seinen Nachbarn im Krankenhaus zu helfen, indem er mit ihren Alter Egos in der Fantasiewelt interagiert.

Eine Vielzahl von Charakteren kommt in diesem Spiel vor, etwa ein alter Mann, der sich über fehlenden Besuch beschwert. Dann dürft ihr eine junge Frau im Koma kennenlernen, deren Mann ihr seit Monaten nicht von der Seite gewichen ist, und ein kleines Mädchen, das einem Freund nachtrauert, da sie sich nicht von ihm verabschieden konnte. In Rakuen gibt es keine Kämpfe, aber skurrile Dungeons, Escape the Room-Mechaniken und dialogbasierte Erzählung mischt. Die herzerwärmende und fesselnde Geschichte zeigt, welche Personen welche unerledigten Aufgaben haben und untermalt dies mit einem passenden Soundtrack. Zu unserem Test kommt ihr da entlang, und einen Trailer gibt’s gleich hier für euch: