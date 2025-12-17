Rainbow Six Mobile erscheint am 23. Februar 2026

Das lang erwartete Rainbow Six Mobile erscheint am 23. Februar für iOS- und Android-Geräte, weltweit und nach jahrelangen Tests.

Mehr zu Rainbow Six Mobile

Dies ist im Grunde eine Smartphone-Version des beliebten taktischen Shooters Rainbow Six Siege. Es wurde „exklusiv“ für mobile Geräte entwickelt und verfügt über ein Trio von 5v5-Multiplayer-Modi. Es gibt natürlich ein Team-Deathmatch und ein paar Bombenentschärfungsspiele, die Varianten von bereits bestehenden Modi von Siege sind.

Rainbow Six Mobile bietet Zugang zu einer Reihe von Karten, darunter einige, die den Fans des Franchise bekannt sein werden. Es gibt mehr als 20 Betreiber zur Auswahl und Ubisoft verspricht, mit jeder neuen Saison mehr Inhalte hinzuzufügen. Das Unternehmen führt das Spiel in einigen Teilen der Welt früh ein. Es ist bereits in Polen, Frankreich, Kanada und Teilen Lateinamerikas spielbar. Alle anderen müssen bis Februar warten.