Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PC, Switch 2) bekommt eine Demo

SEGA und Atlus veröffentlichen eine Überraschungsdemo für einen ihrer frühen Switch 2-Titel, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

Mehr zu Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Die Demo ist bereits auf Steam und im Switch eShop sowohl für die Switch 1- als auch für die 2-Version des Spiels erhältlich und ermöglicht es uns, bis zur Episode 2 zu spielen. Und ja, natürlich können wir unseren Fortschritt auf das gesamte Spiel übertragen. Das ist das Beste an diesen Demos! Es ist also der perfekte Weg, das Spiel auszuprobieren, wenn ihr noch unentschlossen seid. Es gibt keinen Druck zum Kauf der Vollversion, und wenn euch die Demo dann nicht gefällt, ist das auch in Ordnung. Mehr davon!

Falls ihr es zum Start der Nintendo Switch 2 verpasst habt, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army ist eine komplett aktualisierte Version des 2006 PS2-Action-Rollenspiels Devil Summoner: Raidou Kuzunoha, das selbst Teil der Devil Summoner-Spin-off-Serie aus der Megami Tensei-Serie ist. Das Remaster bietet komplett überarbeitete Grafik und Kämpfe, volle Sprachausgabe, schnelle Reisen, die Möglichkeit, überall zu sparen, und eine Reihe anderer Verbesserungen der Lebensqualität.