Rachezug aus der Krypta: Skull Horde erscheint am 10.4.2026

Macht euch bereit für einen herrlich düsteren Rachefeldzug: Der von Diablo 2 inspirierte Auto-Battle-Dungeon-Crawler Skull Horde steht in den Startlöchern. Ab dem 10. April 2026 könnt ihr euch auf dem PC via Steam in die prozedural generierten Dungeons stürzen. In diesem neuen Titel von 8BitSkull schlüpft ihr in die Rolle eines fliegenden Totenbeschwörer-Schädels, der mit seinem eigenen Körper noch eine Rechnung offen hat.

Taktische Tiefe und untote Legionen

In den etwa 20-minütigen Roguelike-Runs befehligt ihr Legionen von Diener:innen, die für euch die Drecksarbeit erledigen. Ihr dürft dabei verschiedene Einheitentypen erwerben und miteinander verschmelzen, um immer mächtigere Krieger:innen zu erschaffen. Kombiniert diese Armee mit freischaltbaren Perks, Gegenständen und speziellen Segen, die ihr tief in den Verliesen findet. Da kein Dungeon dem anderen gleicht, könnt ihr eure Strategien ständig an neue Gegnertypen anpassen und mit übermächtigen Builds experimentieren.

Individuelle Fähigkeiten und Steam-Support

Ihr könnt zwischen mehreren spielbaren Charakteren wählen, die alle über eigene Spezialfertigkeiten verfügen. So lässt sich beispielsweise als Zombie-Schädel die Anzahl der beschworenen Kreaturen verdoppeln, um die Feind:innen schlicht zu überrennen. Skull Horde wird zum Launch direkt auf Deutsch sowie in acht weiteren Sprachen verfügbar sein. Zudem dürft ihr euch über eine volle Unterstützung für das Steam Deck und Linux freuen, sodass dem mobilen Gemetzel nichts im Weg steht.