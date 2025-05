Rabatte und Preisnachlass bei PlayStation-Konsolen: PS5 und PSVR2 werden günstiger

Die PS5 Pro wird Berichten zufolge diese Woche ihren ersten offiziellen Rabatt erhalten, als Teil von Sonys jährlichem Days of Play-Event.

Zu den PS5-Rabatten

Das kommt vom zuverlässigen Billbil-kun, der regelmäßig PlayStation-Werbeaktionen vor ihrer offiziellen Ankündigung enthüllt. Laut Billbil-kun wird Days of Play 2025 an diesem Mittwoch, dem 28. Mai, beginnen und die Standard-PS5-Konsolen werden in Europa um 100,- Euro günstiger angeboten. Die PlayStation 5 Pro soll dabei ihren ersten offiziellen Rabatt erhalten – immerhin um 50,- Euro weniger. Darüber hinaus wird das PSVR2-Headset 50,- Euro günstiger sein.

Damit nicht genug, eine Auswahl an DualSense-Controllern wird für 55,- erhältlich sein. Sony wird Berichten zufolge auch eine Liste von Call of Duty: Black Ops 6 Hardware-Bundles ankündigen. Ein Standard-PS5 + Black Ops 6-Download-Bundle soll für 499,99 über den Ladentisch wandern, wobei ein digitales Konsolenpaket 50,- Euro weniger kosten soll. Sony wird voraussichtlich heute, am 27. Mai, alle seine Werbeangebote enthüllen. Was haltet ihr davon, wäre das ein Anreiz für euch?