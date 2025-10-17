Quantic Dream stellt 3v3-Action-Deckbuilder Spellcasters Chronicles vor
Spellcasters Chronicles wird als teambasiertes 3v3-Strategie- und Actionspiel beschrieben, das sich in einer Fantasy-Umgebung abspielt. Zur offiziellen Website geht es hier!
Über Spellcasters Chronicles
Wir übernehmen die Kontrolle über Zauberer, die „Archetyp-gesteuerte Magier“ mit ihren eigenen Identitäten, Rollen und Signaturfähigkeiten sind, einschließlich der Beschwörung von Kreaturen und Zaubersprüchen. Die Figuren können um die Arena herumfliegen, um das Schlachtfeld zu beherrschen. „Jedes Match wird als 3v3 gespielt, rasanter 25-minütiger Showdown durch mystische Arenen von epischem Ausmaß und Vertikalität, bei dem Teams Altäre erobern müssen, um Territorium zu gewinnen und die Lebenssteine ihrer Gegner zu zerstören, um ihren Sieg zu erringen“, heißt es in der Beschreibung des Spiels.
Das Spiel (auf Steam verfügbar) verfügt über ein Deckbuilding-System, bei dem wir aus einer Liste von mehr als 50 Zaubersprüchen und Beschwörungen auswählen können, die wir auf unsere Figuren anwenden können. Wir müssen auch einen der Titanen des Spiels auswählen, bei denen es sich um große, mächtige Kreaturen handelt, die den Kampf dramatisch beeinflussen können. Quantic Dream ist vor allem für seine Einzelspieler-Erzählabenteuer wie Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bekannt, daher ist ein kompetitives Multiplayer-Spiel eine beträchtliche Abkehr von der üblichen Leistung des Studios. Und keine Sorge, auch Star Wars Eclipse ist nach aktuellen Angaben immer noch in Arbeit!