Quantic Dream stellt 3v3-Action-Deckbuilder Spellcasters Chronicles vor

Spellcasters Chronicles wird als teambasiertes 3v3-Strategie- und Actionspiel beschrieben, das sich in einer Fantasy-Umgebung abspielt. Zur offiziellen Website geht es hier!

Über Spellcasters Chronicles

Wir übernehmen die Kontrolle über Zauberer, die „Archetyp-gesteuerte Magier“ mit ihren eigenen Identitäten, Rollen und Signaturfähigkeiten sind, einschließlich der Beschwörung von Kreaturen und Zaubersprüchen. Die Figuren können um die Arena herumfliegen, um das Schlachtfeld zu beherrschen. „Jedes Match wird als 3v3 gespielt, rasanter 25-minütiger Showdown durch mystische Arenen von epischem Ausmaß und Vertikalität, bei dem Teams Altäre erobern müssen, um Territorium zu gewinnen und die Lebenssteine ihrer Gegner zu zerstören, um ihren Sieg zu erringen“, heißt es in der Beschreibung des Spiels.