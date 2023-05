Puzzle Quest 3: Free-to-play und ab sofort verfügbar

Den raschen Erscheinungstermin haben der Vertrieb von 505 Games und Entwickler Infinity Plus 2 angekündigt. Puzzle Quest 3 wurde erstmals am 1. März 2022 für PC über Steam, iOS über den App Store und Android über Google Play veröffentlicht. Das Match-3-RPG kehrt mit einem brandneuen Abenteuer zurück und bringt die klassische Kombination aus strategischen Puzzlekämpfen mit epischen Monstern, einzigartigen Heldenklassen und reichen Fantasy-Geschichten. Erkundet mythische Dungeons, entdeckt wertvolle Beute und schaltet epische Ausrüstung frei, während ihr euch auf eine brandneue Reise begebt, um die nächste Puzzle Quest-Legende zu werden! Trailer zum Spiel gefällig?

Sieben Heldenklassen stehen euch zur Verfügung, und natürlich dürft ihr auch in diesem Ableger verheerende Kombinationen bilden. Beute von euren Reisen ermöglicht euch den Kauf von Waffen und Rüstungen, und Live-Events sind ebenfalls mit von der Partie wie Story-Missionen. Belohnungen gibt es zuhauf in Puzzle Quest 3, und damit alles Spaß macht, werden Monster, Charaktere und Held:innen vollständig animiert. Andere Figuren lassen sich rekrutieren, damit ihr Hilfe beim Ressourcen-Sammeln oder Ausrüstungsbau bekommt. Doch auch einen Mehrspielermodus gibt es, so dürft ihr Bestenlisten erklimmen, gegeneinander kämpfen oder mit bis zu drei Freund:innen in Echtzeit Dungeons ausrauben.