PUKY und UNIT 1 launchen SPARKY-Helm: Sicherheit meets kindgerechtes Design

Der Kinderfahrzeugspezialist PUKY erweitert sein Engagement im Bereich moderner Sicherheitslösungen und präsentiert gemeinsam mit UNIT 1, einem Unternehmen für intelligentes Fahrradzubehör, den neuen Kinderhelm SPARKY. Auf der Eurobike 2025 erstmals vorgestellt, sind die Co-Branding-Editionen ab sofort über den PUKY-Onlineshop und künftig auch im Handel erhältlich. SPARKY kombiniert hochwertige Schutztechnologie mit einem spielerischen Ansatz, der Kinder aktiv dazu motiviert, gerne und regelmäßig einen Helm zu tragen.

„Mit SPARKY zeigen wir, wie moderne Sicherheit, intuitive Bedienbarkeit und ein auf Kinder abgestimmtes Design zusammenwirken können“, sagt Marc K. Thiel, CEO von PUKY. „Unser Anspruch ist es, Produkte anzubieten, die Familien den Alltag erleichtern und Kinder in ihrer Bewegungsfreude bestärken.“

Sicherheit, die Spaß macht

Mit SPARKY stellen PUKY und UNIT 1 einen Helm vor, der Sicherheit zeitgemäß interpretiert: Das per Fingertipp bedienbare RGB-Rücklicht und die flexibel austauschbaren Silikoneinsätze verleihen dem Helm einen individuellen Look und bringen spielerische Elemente ins Design. So entsteht ein Konzept, das Kinder intuitiv anspricht und sie dazu motiviert, den Helm im Alltag gerne zu nutzen. Besonders komfortabel für Familien ist zudem die integrierte Sicherheits-ID per QR-Code. Sie speichert wichtige Kontaktdaten und unterstützt sowohl im Ernstfall als auch dann, wenn der Helm einmal verloren geht. Für Eltern bedeutet das ein spürbares Mehr an Beruhigung und Sicherheit.

SPARKY erfüllt zudem die internationalen Sicherheitsstandards CPSC 1203 und EN 1078 und knüpft damit an den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanspruch an, für den PUKY seit Jahrzehnten steht. Das Unternehmen betreibt ein umfassendes Prüfzentrum, in dem die eigenen Produkte weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus getestet werden, um Fahrzeuge zu produzieren, die im Alltag bestmöglich bestehen und begleiten.

Design, das mitwächst und verbindet

Der Helm richtet sich an Kinder von ca. 3 bis 9 Jahren und wächst dank eines weiten Einstellsystems (49–53 cm) flexibel mit. Mit nur 320 g ist SPARKY besonders leicht, wasserabweisend und lässt sich via Fidlock®-Magnetverschluss selbstständig und klemmfrei öffnen und schließen.

Sieben Lichtanimationen – von sanftem Glühen bis zu dynamischen Pulseffekten – lassen sich intuitiv durch einfaches Tippen wechseln und ergänzen die sechs Außenfarben black, corn yellow, green, grey, red und violet um weitere visuelle Akzente. Das Rücklicht hält bis zu 25 Stunden, zeigt beim Ein- und Ausschalten den Batteriestand per leuchtender Animation an und wird über USB-C geladen.

Für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten sorgen die weichen Silikoneinsätze, die einfach in die oberen Belüftungsöffnungen gesteckt werden. Sie sind in den Varianten Dino, Lightning und Spikes sowie in den Farben ice white und tangerine orange erhältlich und ermöglichen individuelle Designs, ohne die Schutzwirkung zu beeinträchtigen. Alle Komponenten – von der Elektronik über den Akku bis zur Helmschale – sind einzeln austauschbar, was Langlebigkeit und Nachhaltigkeit fördert.

Wie schon das mehrfach ausgezeichnete PUKY NEXT Laufrad, das dank innovativer FlipChip-Technologie von 12 auf 14 Zoll mitwächst, folgt auch SPARKY dem Anspruch, Kindern über verschiedene Altersstufen hinweg sichere und flexible Lösungen zu bieten. So lässt sich der Helm aufgrund seiner weiten Einstellrange vom Laufrad bis zum LS-PRO 26 nutzen.

Strategische Partnerschaft mit Signalwirkung

PUKY und UNIT 1 vereinen jeweils ihre Kernstärken: PUKY steht seit 1949 für Sicherheit, Familiennähe und innovative Produkte, während UNIT 1 modernste Sicherheitstechnologie integriert. Gemeinsam entsteht ein Produkt, das die Erwartungen moderner Eltern erfüllt.

Diego Canovas, Head of Partnerships bei UNIT 1 erklärt hierzu: „Von Anfang an haben wir uns darauf konzentriert, Sicherheit durch Design neu zu definieren. SPARKY spiegelt diese Philosophie wider, aber für eine jüngere Generation. Die Partnerschaft mit PUKY, einer Marke, die bei Eltern so großes Vertrauen genießt, ist ein starkes Signal dafür, was wir gemeinsam aufbauen können.“

Auch Marc K. Thiel betont, wie wichtig verlässliche Sicherheitsstandards und alltagstaugliche Produkte für Familien sind: „Für uns bei PUKY ist Sicherheit kein Extra, sondern Teil unserer DNA. Wir achten bei all unseren Produkten auf hohe Standards und möchten auch darüber hinaus für das Thema sensibilisieren. Mit SPARKY setzen wir diesen Anspruch konsequent fort: Der Helm ist Teil unserer gezielten Sortimentsstraffung und steht für Produkte, die wirklich zum Leben moderner Familien passen. Unser Ziel ist es, Bewegung selbstverständlich im Alltag zu verankern, die motorische Entwicklung zu fördern und Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Dafür braucht es neben dem passenden Rad auch die richtige Ausstattung – denn nur wer sich sicher fühlt, fährt gerne und regelmäßig.“

SPARKY – Highlights im Überblick