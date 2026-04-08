PUBG Update 41.1 bringt zerstörbare Umgebungen, Stellar Blade Koop uvm.

Das neueste Update für PUBG: BATTLEGROUNDS ist da und bringt massive Veränderungen für die Klassiker-Karte Erangel sowie völlig neue Möglichkeiten für euer Gunplay. Ab sofort ist das Terrain auf Erangel nicht mehr statisch: Mit Granaten, Mörsern oder der neuen Spitzhacke könnt ihr den Boden verändern und euch so taktische Vorteile oder Deckung in der offenen Landschaft verschaffen. Ihr dürft euch zudem auf den neuen Modus „Xeno Point“ auf Miramar freuen, in dem ihr eine Invasion abwehren müsst.

Neue Ausrüstung für eure Waffen und das Schlachtfeld

In eurem Arsenal gibt es Zuwachs: Das Hybrid-Zielfernrohr erlaubt euch den nahtlosen Wechsel zwischen einer 1-fachen und 4-fachen Vergrößerung, damit ihr auf jede Distanz sofort reagieren könnt. Passend dazu sorgt der neue schräge Griff für eine verbesserte Rückstoßkontrolle. Wenn es im Gefecht brenzlig wird, könnt ihr zudem die Notfall-Leuchtfackel nutzen, um an eurer Position eine Versorgungskiste mit Munition und Ausrüstung anzufordern.

Auch beim Störsender-Pack gibt es Neuigkeiten: Ihr könnt nun zwischen drei verschiedenen Leveln wählen, die unterschiedlich starken Schutz vor der Blauen Zone bieten. Eine weitere Neuerung betrifft die Blue-Chip-Tower: Ihr dürft nun gegnerische Blue-Chips nutzen, um dort Vorratspakete anzufordern, während eure eigenen Teamkameradinnen weiterhin wie gewohnt zurückgeholt werden können.

Anpassungen am Waffen-Pool und Kollaborationen

Seid wachsam bei eurer Waffenwahl, denn eine große Bereinigung steht bevor. Einige Klassiker wie die Mosin Nagant, die DP-28 und die PP-19 Bizon werden im kommenden Juni-Update aus dem Spiel entfernt. Nutzt die verbleibende Zeit, wenn ihr diese Modelle noch einmal im Einsatz erleben wollt. Gleichzeitig wurde die Dragunov verbessert und weist nun deutlich weniger Rückstoß auf.

Für Fans von besonderen Charakteren gibt es in der Werkstatt ein Highlight: Die „Stellar Blade“-Kollaboration bringt EVE auf die Battlegrounds. Als erste „Ultimative Anwärterin“ bietet sie euch ein Fortschrittssystem, bei dem ihr mit steigendem Level neue Frisuren und Outfits freischaltet. Zudem kehrt die Zusammenarbeit mit aespa zurück, sodass ihr euren Look im April noch individueller gestalten könnt.

Alle Neuigkeiten im Detail könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen.